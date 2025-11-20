Xã hội

Gia Lai: Sau tiếng nổ, nhà dân và một số trụ sở xã xuất hiện vết nứt

SGGPO

Ngày 20-11, ông Võ Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai), cho biết, đã báo cáo UBND tỉnh về hiện tượng nhà dân và trụ sở một số cơ quan của xã xuất hiện vết nứt sau tiếng nổ, để đánh giá, làm rõ nguyên nhân.

djyhtrgf.jpeg
Khu nhà làm việc của trụ sở Đảng ủy xã Ia Rsai xuất hiện vết nứt lớn

Trưa 19-11, người dân thôn Chư Bang (xã Ia Rsai) bất ngờ nghe tiếng nổ, sau đó thấy nhà mình xuất hiện các vết nứt và báo cho chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 2 nhà dân bị nứt nền và tường. Xã đã tổ chức di dời 2 hộ dân đến nơi an toàn.

Ngoài các hộ dân, lực lượng chức năng cũng ghi nhận trụ sở Đảng ủy xã, Công an xã và Nhà văn hóa xuất hiện vết nứt.

jgjg.jpeg
Hội trường Đảng ủy xã có vết nứt dài khoảng 20m

Theo UBND xã Ia Rsai, thời điểm người dân nghe tiếng nổ là lúc trời đang mưa lớn, không có hiện tượng rung lắc. Đây là hiện tượng lạ, chưa từng xảy ra trên địa bàn.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

UBND xã Ia Rsai Ia Rsai Đảng ủy Gia Lai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn