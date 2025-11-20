Gia Lai: Sau tiếng nổ, nhà dân và một số trụ sở xã xuất hiện vết nứt

Ngày 20-11, ông Võ Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai), cho biết, đã báo cáo UBND tỉnh về hiện tượng nhà dân và trụ sở một số cơ quan của xã xuất hiện vết nứt sau tiếng nổ, để đánh giá, làm rõ nguyên nhân.

Khu nhà làm việc của trụ sở Đảng ủy xã Ia Rsai xuất hiện vết nứt lớn

Trưa 19-11, người dân thôn Chư Bang (xã Ia Rsai) bất ngờ nghe tiếng nổ, sau đó thấy nhà mình xuất hiện các vết nứt và báo cho chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 2 nhà dân bị nứt nền và tường. Xã đã tổ chức di dời 2 hộ dân đến nơi an toàn.

Ngoài các hộ dân, lực lượng chức năng cũng ghi nhận trụ sở Đảng ủy xã, Công an xã và Nhà văn hóa xuất hiện vết nứt.

Hội trường Đảng ủy xã có vết nứt dài khoảng 20m

Theo UBND xã Ia Rsai, thời điểm người dân nghe tiếng nổ là lúc trời đang mưa lớn, không có hiện tượng rung lắc. Đây là hiện tượng lạ, chưa từng xảy ra trên địa bàn.

HỮU PHÚC