Khánh Hòa: Nước ngập đến mái nhà, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp

Sau khi nghe báo cáo sơ bộ về thiệt hại do mưa lũ gây ra trong những ngày qua, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết đã thức trắng đêm, trực tiếp đến các khu vực bị thiệt hại để chỉ đạo cứu hộ.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Từ đêm 19 đến sáng 20-11, nhiều địa phương trong tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng do mưa lũ gây ra. Tại xã Tây Khánh Vĩnh, hơn 1.000 người đang trú tạm tại nhà thờ nhưng thiếu lương thực, nhiều hộ phải leo núi tránh lũ trong đêm. Ở các xã Diên An, Diên Điền và phường Tây Nha Trang, nước dâng nhanh, người dân liên tục kêu cứu, nhiều nơi cho biết “thất thủ” khi nước dâng lên tới 2m.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đưa sản phụ đến nơi an toàn

Theo Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, thiên tai lần này đặc biệt nghiêm trọng, yêu cầu huy động tối đa phương tiện, lực lượng để cứu hộ, đảm bảo an toàn cho người dân. Kinh phí cứu trợ được chuyển ngay về các xã, phường để mua nhu yếu phẩm, trang thiết bị cần thiết. Lực lượng cứu hộ đã triển khai trực tiếp xuống hiện trường, tập trung sơ tán dân, chống đói, rét và bảo vệ các nhóm yếu thế.

Nhiều khu vực trung tâm tỉnh Khánh Hòa ngập sâu trong nước

Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến, điều phối lực lượng, nỗ lực tối đa để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 162 điểm thuộc 54 xã, phường bị ngập lụt. Nhiều gia đình ở khu vực Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Diên Khánh… bị nước ngập đến mái nhà, cần hỗ trợ và sơ tán khẩn cấp. Trong đêm 19-11, nhiều hộ dân phải leo lên gác xép, mái nhà để chờ cứu hộ.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG