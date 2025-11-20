Lũ đang xuống dần trên các sông ở Nam Trung bộ

Theo đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nước lũ ở Đắk Lắk, Khánh Hòa đang trong xu thế xuống nhưng vẫn còn ở mức rất cao. Sau ngày 21-11, mưa lũ có thể dịch chuyển lên Trung Trung bộ.

Nước lũ đang trong xu thế xuống nhưng vẫn còn ở mức rất cao

Trưa 20-11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng - thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã thông tin về tình hình và xu thế mưa lũ ở Trung bộ.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, đêm 19 và sáng 20-11, lũ trên sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009, lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993, sông Dinh - Ninh Hòa (Khánh Hòa) vượt lũ lịch sử năm 1986.

Hiện tại, lũ trên sông Kôn, sông Kỳ Lộ, sông Ba, sông Dinh - Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang vẫn đang ở mức rất cao, trên báo động 3 khoảng 0,2 - 2,12m; lũ trên sông Krông Ana, Srêpốk (Đắk Lắk) dưới báo động 3.

Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin về mưa lũ ngày 20-11

Đánh giá về đợt mưa lũ, ông Hoàng Phúc Lâm cho rằng, đợt mưa này đã kéo dài nhiều ngày ở Nam Trung bộ (từ khoảng đêm 17-11 đến nay), sau các đợt mưa lớn liên tiếp trong tháng 10 và đầu tháng 11.

Do tác động của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông, một số nơi đã xảy ra mưa cực đoan trong thời gian ngắn, ví dụ tại Sơn Thành Tây và Sơn Thành Đông, Hòa Mỹ Tây, Sơn Long, Sơn Định, Sông Hinh… đã ghi nhận lượng mưa lên tới 1.000 - 1.200mm.

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 20-11 đến đêm 21-11, mưa có xu hướng tập trung ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Do đó, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực ven biển và cao nguyên Nam Trung bộ vẫn ở mức rất cao.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, lũ đang xuống dần trên hầu khắp các sông ở Nam Trung bộ, trừ sông Dinh - Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa), sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên.

Sau ngày 21-11, mưa ở khu vực Đắk Lắk, Khánh Hòa sẽ giảm, lũ trên các sông ở khu vực này xuống nhanh. Tuy nhiên, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn còn tiếp tục kéo dài sau khi mưa và lũ giảm. Đồng thời, mưa ở Trung bộ chưa kết thúc, sau ngày 21-11 sẽ dịch chuyển lên phía Bắc của vùng mưa lũ hiện tại, trọng điểm mưa ở khu vực Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế.

PHÚC VĂN