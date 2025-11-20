Đắk Lắk: 11 người chết, 4 người mất tích do mưa lũ

Theo báo cáo nhanh của sở NN-MT tỉnh Đắk Lắk, tính đến 11 giờ ngày 20-11, tại các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã có 11 người chết, 4 người mất tích.

Nạn nhân tại phường Sông Cầu tử vong do tường nhà sập

Theo đó, có 9 nạn nhân tại phường Sông Cầu; xã Xuân Phước; xã Tuy An Đông; xã Hòa Mỹ, xã Tuy An Bắc và xã Tuy An Tây tử vong do mưa lũ.

Tại xã Hòa Xuân có 2 em nhỏ là Lê Thị Bích N. (sinh năm 2009) và Lê Thị Như T. (sinh năm 2015) tử vong do sạt lở đất.

Ngoài ra, có 4 người tại xã Ô Loan và Tuy An Đông mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đang tích cực ứng cứu các nạn nhân trong vùng ngập lụt

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, hiện có 33.630 lượt nhà bị ngập; 11.578 hộ bị cô lập; số hộ phải di dời khẩn cấp là 11.242 hộ. Các địa phương vẫn đang tổ chức phương án sơ tán, di dời người dân, do nước đang tiếp tục dâng nên khả năng số nhà ngập tăng cao.

MAI CƯỜNG