TPHCM: Phát hiện gần 15.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 1 tháng

Trong 1 tháng, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14.967 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 20-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp với Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố từ đầu năm .

Đại diện Ban An toàn giao thông TPHCM cho biết, từ đầu năm đến ngày 15-11, toàn thành phố xảy ra 1.926 vụ tai nạn giao thông, làm 961 người chết, 1.121 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông giảm trên 3 mặt, gồm giảm 626 vụ, giảm 62 người chết và giảm 504 người bị thương.

Lực lượng CSGT (Công an TPHCM) kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện

Chỉ trong tháng 11-2025, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14.967 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 12.086 trường hợp chạy quá tốc độ; 10.330 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định…

Theo Ban An toàn giao thông TPHCM, qua số vụ tai nạn giao thông cho thấy ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người dân vẫn chưa được cải thiện.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG

