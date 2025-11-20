Đắk Lắk: 100 can axit sunfuric bị trôi theo nước lũ, cảnh báo nguy hiểm

Chiều 20-11, Thượng tá Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Công an xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk), cho biết, mưa lũ khiến 100 can axit sunfuric của nhà máy đường Tuy Hòa ở trên địa bàn xã bị nước cuốn trôi.

Theo Thượng tá Hương, các can axit sunfuric có thể tích 20 lít, màu xanh và màu xám. Cơ quan công an đang phát đi cảnh báo do đây là loại axit nguy hiểm, trường hợp người dân nhặt được không được mở nắp và phải trình báo đến cơ quan công an gần nhất.

* Cũng tại xã Sơn Thành, lúc 13 giờ 45 ngày 20-11, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp Công an xã hoàn tất việc tiếp cận, giải cứu thành công gần 200 người dân còn bị mắc kẹt trong vùng ngập sâu, nước chảy xiết tại thôn Tân Mỹ.

2 mẫu can axít sunfuric bị trôi theo nước lũ tại xã Sơn Thành

* Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xã Xuân Phước trục vớt một xe khách giường nằm, mang biển kiểm soát 78B-008.xx bị lũ cuốn trôi và kẹt lại tại một cây cầu trên địa bàn.

Thời điểm trục vớt, trên xe khách không có người, nhiều bộ phận của xe bị hư hỏng nặng. Hiện chưa xác định được chủ phương tiện này.

Lực lượng chức năng trục vớt xe khách giường nằm bị lũ cuốn trôi, kẹt tại một cây cầu thuộc địa bàn xã Xuân Phước

Theo báo cáo nhanh của Sở NN-MT tỉnh Đắk Lắk, đến trưa cùng ngày, toàn tỉnh có 11 người tử vong và 4 người mất tích do mưa lũ.

MAI CƯỜNG