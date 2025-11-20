Tạm ngừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa do mưa lũ lớn

Ngày 20-11, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã phát thông báo tạm ngừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa trong khung từ 10 - 24 giờ cùng ngày.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh mưa lũ kéo dài khiến nhiều sông từ Gia Lai, Đắk Lắk đến Khánh Hòa đồng loạt vượt báo động 3, thậm chí có nơi vượt mức lịch sử, gây chia cắt giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động hàng không.

Theo báo cáo, các tuyến đường dẫn vào cảng bị cô lập. Một số hạng mục kỹ thuật quan trọng của cảng bị ngập; hệ thống điện bị cắt hoàn toàn để đảm bảo an toàn. Cảng hàng không Tuy Hòa đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo quản, gia cố trang thiết bị, giảm thiểu rủi ro đối với hoạt động bay, người và tài sản.

Cùng ngày, trước diễn biến mưa lớn dồn dập tại khu vực Trung bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc duy trì trạng thái ứng phó cao nhất. Bộ Xây dựng nhấn mạnh việc chủ động triển khai phương án phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt; bảo đảm không để bị động trước những tình huống xấu.

Các đơn vị được giao phối hợp chặt chẽ với địa phương, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân; đồng thời khắc phục nhanh hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Việc kiểm tra các điểm ngập úng và bố trí lực lượng, thiết bị ứng trực được yêu cầu thực hiện liên tục nhằm đảm bảo thoát nước kịp thời và thông suốt giao thông đô thị.

BÍCH QUYÊN