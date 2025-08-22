Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong phát triển địa phương

Các đại biểu tham dự Đối thoại chính sách “Ngoại giao Việt Nam: Tầm nhìn chiến lược và hoạt động địa phương”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TPHCM, đối thoại gồm hai phiên thảo luận: Chính sách đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới và Đối ngoại phục vụ phát triển địa phương.

Tham gia đối thoại có các đồng chí: Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Cùng tham dự có đại diện UBND các tỉnh, thành; các cơ quan ngoại vụ địa phương phía Nam và các sở, ban ngành TPHCM; các hiệp hội doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc đối thoại, đồng chí Ngô Lê Văn nêu rõ, chương trình đối thoại chính sách là một hoạt động mang tính điểm nhấn, khẳng định sự đồng hành của công tác đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại địa phương trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước.

Đây là dịp để cùng phân tích tình hình quan hệ quốc tế, nhận diện xu thế lớn và những vấn đề tác động đến Việt Nam. Từ đó, đề ra các phương hướng, giải pháp chiến lược để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng của đất nước, cũng như tăng cường kết nối, hợp tác giữa Bộ Ngoại giao với các tỉnh, thành và cơ quan ngoại vụ khu vực phía Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại Đối thoại chính sách “Ngoại giao Việt Nam: Tầm nhìn chiến lược và hoạt động địa phương”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhấn mạnh những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua, đồng chí Ngô Lê Văn cho rằng, những thành tựu này khẳng định tầm chiến lược của Đảng ta, đặc biệt với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Trong đó, không thể thiếu vai trò của đối ngoại địa phương. Đối ngoại địa phương đã trở thành kênh quan trọng thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh, mở rộng hợp tác quốc tế.

Tại buổi đối thoại, các diễn giả đã chia sẻ góc nhìn đa chiều về ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và vai trò đối ngoại của địa phương, góp phần mở ra nhiều gợi ý thiết thực cho quá trình phát triển của các địa phương nói riêng, cả nước nói chung, trong kỷ nguyên mới.

Khơi thông nguồn lực

Nêu Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030, đồng chí Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, cho rằng, cần khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới chính quyền địa phương 2 cấp.

Để thúc đẩy ngoại giao văn hóa, theo đồng chí Lê Thị Hồng Vân, cần phát triển mô hình hợp tác công – tư, tăng cường quan hệ đối tác nhiều bên. Huy động nguồn lực từ cả đối tác quốc tế và khu vực tư nhân, cộng đồng, doanh nghiệp. Tận dụng lợi thế của công nghệ số.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của Bộ Ngoại giao trong hỗ trợ địa phương, như thúc đẩy đổi mới tư duy của địa phương, người dân về vai trò kinh tế di sản.

Các đại biểu tham dự Đối thoại chính sách “Ngoại giao Việt Nam: Tầm nhìn chiến lược và hoạt động địa phương”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đánh giá về công tác ngoại giao kinh tế, đồng chí Phạm Thái Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Kinh tế, nhìn nhận, công tác ngoại giao kinh tế đã được triển khai bài bản, toàn diện ở tất cả các cấp, các lĩnh vực, thị trường, cả song phương và đa phương, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Với tư duy mới, tầm nhìn mới, hành động quyết liệt, gắn kết đồng bộ với các doanh nghiệp của Việt Nam, công tác ngoại giao kinh tế sẽ là một động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của các địa phương, tạo cơ sở vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trình bày vai trò của sở ngoại vụ trong thúc đẩy mô hình và hoạt động đối ngoại tại khu vực phía Nam, đồng chí Phạm Dứt Điểm, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM, nêu rõ, để TPHCM thực sự trở thành đô thị mang tầm khu vực và đầu tàu đối ngoại địa phương của cả nước, cần có những bước đi mạnh mẽ hơn. Trước hết, thể chế hóa mô hình đặc thù cho công tác đối ngoại. Thứ hai, bổ sung nguồn lực tương xứng, đặc biệt là nhân sự ngoại vụ chất lượng cao. Thứ ba, xây dựng cơ chế phối hợp liên thông giữa các sở, ngành, địa phương trong vùng và với Trung ương. Cuối cùng, đẩy mạnh ngoại giao số và hình thành kho dữ liệu mở về đối tác, cơ hội hợp tác.

PHƯƠNG NAM