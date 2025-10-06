Phát triển Côn Đảo xanh và bền vững

Nhiều công trình và giải pháp đang được triển khai tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM) nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển nơi đây thành đặc khu kinh tế sinh thái biển hiện đại, xanh, thông minh và bền vững.

Ngày 4-9 vừa qua, trạm biến áp 110kV Côn Đảo đã chính thức đóng điện, đưa điện lưới quốc gia ra đảo, đánh dấu chấm dứt sự lệ thuộc hoàn toàn vào điện diesel và khắc phục tình trạng thiếu điện kéo dài nhiều thập niên.

Dự án với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, sử dụng cáp ngầm xuyên biển từ Vĩnh Châu, TP Cần Thơ kết nối ra đảo đã mở ra một chương mới cho phát triển bền vững tại Côn Đảo.

Học sinh tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM) phân loại rác tại nguồn để bảo vệ môi trường

Mới đây, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tiếp tục khởi công công trình “Xây dựng lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo”. Ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, cho biết: “Đây không chỉ là công trình kỹ thuật điện lực, mà còn là mốc đánh dấu bước chuyển mình sâu sắc trong công cuộc chuyển đổi số ngành điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành và giảm thiểu tác động môi trường”.

Giai đoạn tiếp theo, EVNHCMC sẽ triển khai các mô hình microgrid, tích hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), phát triển năng lượng tái tạo và hạ tầng sạc xe điện. Các giải pháp này sẽ đưa chất lượng điện tại đặc khu Côn Đảo ngang bằng nội đô TPHCM, đồng thời mang lại tiện ích số hiện đại cho người dân và doanh nghiệp.

Các ngành kinh tế như du lịch, môi trường, vận tải… cũng đã và đang bắt tay thực hiện chuyển đổi xanh để hướng đặc khu Côn Đảo phát triển bền vững. Ông Phạm Vương Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, trung tâm đã đề xuất 6 tuyến xe buýt điện tại đặc khu Côn Đảo; khuyến khích người dân chuyển đổi xe xăng sang xe máy điện; rà soát hạ tầng đảm bảo phát triển hệ thống trạm sạc.

Bên cạnh chuyển đổi sang giao thông xanh, chính quyền đặc khu Côn Đảo cũng đang kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác tại khu vực Bến Đầm với diện tích 1,92ha. Nhà máy có công suất thiết kế 36 tấn rác/ngày, sẽ nâng công suất lên 66,23 tấn rác/ngày, sử dụng công nghệ tiên tiến để đốt và thu hồi năng lượng.

Trước đó, dự án “Thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo” giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 198 tỷ đồng đã đi vào vận hành từ tháng 12-2023, góp phần thay đổi căn bản cách thức xử lý nước thải trên địa bàn. Thay vì xả thải tự phát như trước, nước thải từ các nhà hàng, khách sạn, quán ăn... được dẫn về nhà máy thông qua hệ thống thu gom. Tại đây, toàn bộ nước thải được xử lý đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Tương tự, việc phân loại rác tại nguồn cũng đã được chính quyền đặc khu Côn Đảo triển khai mang lại hiệu quả tích cực về bảo vệ môi trường, lan tỏa đến cộng đồng và du khách.

Theo ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, địa phương xác định phát triển hạ tầng xanh là ưu tiên hàng đầu, như xử lý 100% nước thải; tái sử dụng nước mưa; áp dụng năng lượng tái tạo; điện hóa giao thông công cộng và chấm dứt sử dụng nhựa một lần tại các cơ sở du lịch, dịch vụ... Khi đạt được những mục tiêu này, không những chất lượng đời sống người dân trên đảo được nâng cao mà kinh tế cũng phát triển mạnh hơn.

Đặc khu Côn Đảo đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 100% phương tiện đạt chuẩn khí thải; 57% xe mô tô, xe gắn máy hai bánh chạy bằng điện; mạng lưới xe buýt phủ kín toàn đảo; 40% nhu cầu đi lại được đáp ứng bằng vận tải công cộng; 100% taxi chạy điện hoặc dùng năng lượng tái tạo; các tuyến đường mới hoặc nâng cấp đều có làn riêng cho xe đạp.

QUANG VŨ