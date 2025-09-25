Xã hội

TPHCM: Hơn 1.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong năm học 2024-2025

Chiều 25-9, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên khu vực đại học, cao đẳng, trung cấp năm học 2024-2025; triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đánh giá cao những chuyển biến tích cực của công tác Đoàn, Hội trong trường học. Trong đó nổi bật là vai trò xung kích, tình nguyện của sinh viên trong các nhiệm vụ chính trị, hành chính công, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và bảo vệ môi trường.

z7049626979511_ac0828fb6535c6008690c1127f43418f.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh phát biểu tại hội nghị

Các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”… được triển khai rộng rãi, tạo hiệu ứng lan tỏa. Công tác xây dựng Đoàn, Hội vững mạnh cũng được chú trọng. Trong năm học đã kết nạp hơn 21.000 đoàn viên mới, phát triển thêm hơn 100.000 hội viên. Đặc biệt, có 4.278 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; có 1.075 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

z7049626973765_879d907b47b80c92a8cb0e2704979c58.jpg
Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh trao bằng khen đến các tập thể, cá nhân

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh đề nghị trong năm học 2025-2026, các cấp bộ Đoàn – Hội tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên; đa dạng hóa các hoạt động tình nguyện, phong trào sáng tạo, khởi nghiệp; tăng cường kết nối với doanh nghiệp và khu công nghệ cao để hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và tham gia xây dựng đô thị thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu.

Đồng chí cũng lưu ý cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

z7049626977397_c859d423a69d29367df7784b9401e018.jpg
Các đơn vị có thành tích xuất sắc nhận cờ thi đua tại chương trình

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025 đã được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Thành Đoàn TPHCM tuyên dương, khen thưởng.

CẨM TUYẾT

