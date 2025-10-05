TPHCM triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm đạt mức tăng trưởng trên 8,5%

TPHCM sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp để tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cao nhất năm 2025, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt 25% so với chỉ tiêu được giao.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sáng 5-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, cảm ơn Chính phủ, bộ, ngành đã quan tâm, đồng hành cùng TPHCM trong việc sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đến nay, TPHCM đã lấy xong ý kiến các bộ, ngành và đang hoàn thiện dự thảo để gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội. TPHCM đề nghị Thủ tướng, Chính phủ quan tâm để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 tới đây.

Về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, tốc độ tăng trưởng của TPHCM tiếp tục tích cực: GRDP 9 tháng đầu năm 2025 tăng 7,07% so với cùng kỳ.

Về giải ngân đầu tư công, TPHCM đạt trên 50% so với kế hoạch Thủ tướng giao. Đầu tư toàn xã hội, đạt hơn 465.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm ngoái. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,73 tỷ USD, tăng 3,5 lần so với 2024, trong đó có trên 2 tỷ USD lĩnh vực công nghệ cao.

Thu ngân sách TPHCM là trên 570.000 tỷ đồng, đạt hơn 84% so với dự toán...

Đồng chí Nguyễn Văn Được cũng nêu những tồn tại, hạn chế TPHCM đang đối mặt là: kinh tế tư nhân có tăng trưởng nhưng còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể còn tăng, số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ. Quá trình sắp xếp, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn một số xã, phường hạn chế, lúng túng, không dám làm, thiếu cán bộ chuyên môn.

Để đạt mức tăng trưởng trên 8,5% như Chính phủ đã giao, TPHCM sẽ quyết tâm thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mà Thủ tướng vừa phát động, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TPHCM sắp tới.

Cũng theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố sẽ tập trung vừa vận hành vừa hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp xã. Vừa qua, 2 lĩnh vực là đất đai, giải phóng mặt bằng và xây dựng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công, tăng trưởng. Do đó, thành phố đã tổ chức các tổ công tác tăng cường, biệt phái từ ngành nông nghiệp - môi trường, xây dựng xuống xã để hỗ trợ. Nhờ đó, tình hình chuyển biến tích cực. Tới đây, thành phố sẽ đẩy mạnh mô hình này hơn nữa.

Cùng với đó, thành phố cũng sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp để tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cao nhất năm 2025, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt 25% so với chỉ tiêu được giao; tăng tốc giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt 100% vào cuối năm...

LÂM NGUYÊN