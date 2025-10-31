Phẫu thuật tạo hình giúp người bệnh thoát khỏi mặc cảm

Sau ca mổ nhiều năm trước, một bệnh nhân gặp biến chứng nặng, nẹp vít ở vùng xương hàm lộ ra ngoài.

Ngày 31-10, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vừa tạo hình thành công cho một bệnh nhân bị biến chứng nặng vùng xương hàm.

Tháng 9 vừa qua, ông L.T.D. (61 tuổi, TPHCM) đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng lộ toàn bộ nẹp vít ở xương hàm dưới bên trái.

6 năm trước, bệnh nhân đã phẫu thuật cắt khối u xương hàm và đặt nẹp tạo hình. Tuy nhiên, biến chứng ngày càng nặng, toàn bộ nẹp vít lộ ra ngoài gây đau nhức, bất tiện. Nhiều năm qua, ông D. không dám soi gương và rất mặc cảm khi giao tiếp.

Nẹp vít của ca phẫu thuật trước đây lộ ra ở vùng xương hàm trái

Theo TS-BS Trần Văn Dương, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân mang bệnh lý tim khá nặng, nhịp tim dao động 30–50 lần/phút (mức bình thường từ 70–90 lần/phút).

Nếu thực hiện tạo hình, bệnh nhân có nguy cơ ngưng tim khi đang phẫu thuật. Việc dùng thuốc gây mê, thuốc giãn cơ cũng tác động trực tiếp đến hoạt động dẫn truyền của tim.

Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ quyết định đặt máy tạo nhịp tạm thời cho người bệnh. Ca phẫu thuật gần 5 tiếng đồng hồ, đã lấy toàn bộ nẹp vít bị lộ, lấy vạt da xương mác dài 12cm tạo hình lại khuyết hổng xương hàm.

Hiện tại, bệnh nhân hồi phục tốt, không còn mặc cảm và đau nhức như trước.

GIAO LINH