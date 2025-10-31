Y tế - Sức khỏe

Phẫu thuật tạo hình giúp người bệnh thoát khỏi mặc cảm

SGGPO

Sau ca mổ nhiều năm trước, một bệnh nhân gặp biến chứng nặng, nẹp vít ở vùng xương hàm lộ ra ngoài. 

Ngày 31-10, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vừa tạo hình thành công cho một bệnh nhân bị biến chứng nặng vùng xương hàm.

Tháng 9 vừa qua, ông L.T.D. (61 tuổi, TPHCM) đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng lộ toàn bộ nẹp vít ở xương hàm dưới bên trái.

6 năm trước, bệnh nhân đã phẫu thuật cắt khối u xương hàm và đặt nẹp tạo hình. Tuy nhiên, biến chứng ngày càng nặng, toàn bộ nẹp vít lộ ra ngoài gây đau nhức, bất tiện. Nhiều năm qua, ông D. không dám soi gương và rất mặc cảm khi giao tiếp.

Hình ảnh trước mổ.jpg
Nẹp vít của ca phẫu thuật trước đây lộ ra ở vùng xương hàm trái

Theo TS-BS Trần Văn Dương, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân mang bệnh lý tim khá nặng, nhịp tim dao động 30–50 lần/phút (mức bình thường từ 70–90 lần/phút).

Nếu thực hiện tạo hình, bệnh nhân có nguy cơ ngưng tim khi đang phẫu thuật. Việc dùng thuốc gây mê, thuốc giãn cơ cũng tác động trực tiếp đến hoạt động dẫn truyền của tim.

Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ quyết định đặt máy tạo nhịp tạm thời cho người bệnh. Ca phẫu thuật gần 5 tiếng đồng hồ, đã lấy toàn bộ nẹp vít bị lộ, lấy vạt da xương mác dài 12cm tạo hình lại khuyết hổng xương hàm.

Hiện tại, bệnh nhân hồi phục tốt, không còn mặc cảm và đau nhức như trước.

Tin liên quan
GIAO LINH

Từ khóa

biến dạng BV Chợ Rẫy u xương khối u xương hàm phẫu thuật phẫu thuật thẩm mỹ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn