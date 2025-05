Phẫu thuật thành công cho người bệnh Campuchia bị xuất huyết tiêu hóa hiếm gặp

Ngày 3-5, BS Nguyễn Trung Đương, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, vừa cùng ekip phẫu thuật thành công một trường hợp xuất huyết tiêu hóa do u ruột non – nguyên nhân hiếm gặp và dễ bị bỏ sót trong chẩn đoán.

Bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân

Bệnh nhân có quốc tịch Campuchia và trước đó điều trị tại địa phương hơn nửa tháng, đã truyền tới 20 đơn vị máu nhưng tình trạng chảy máu vẫn không kiểm soát được và chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng.

Bệnh nhân đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn trong tình trạng đi tiêu phân đen. Kết quả chụp CT cho thấy, bệnh nhân có khối u ở ruột non, ngay lập tức ekip đã lên chương trình phẫu thuật cắt u ruột non. Ca mổ diễn ra suôn sẻ, bệnh nhân hồi phục nhanh và xuất viện sau chỉ 5 ngày, đặc biệt không cần truyền thêm bất kỳ đơn vị máu nào.

Theo BS Nguyễn Trung Đương, tiêu ra máu thông thường sẽ nghĩ đến các bệnh lý về dạ dày, đại tràng, hiếm khi ở ruột non và càng hiếm do u ở ruột non. "Khi phát hiện ra trường hợp đi tiêu phân đen, người dân cần đến thăm khám sớm để có phương pháp điều trị phù hợp", BS Nguyễn Trung Đương khuyến cáo.

THÀNH SƠN