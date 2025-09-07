“Phép màu”, điểm nhấn cảm xúc trong vở kịch tương tác "Công chúa tóc mây"

Ngày 7-9, vở kịch tương tác Công chúa tóc mây dành cho thiếu nhi đã có buổi trình diễn ra mắt tại Hà Nội, mang đến một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và ngôn ngữ sân khấu giàu sáng tạo.

Vở kịch tương tác Công chúa tóc mây sẽ được công diễn dịp Tết Trung thu 2025

Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích quen thuộc, tổng đạo diễn NSƯT Cao Ngọc Ánh cùng ê-kíp trẻ đã Việt hóa và thổi hơi thở mới vào hành trình của nàng công chúa tóc mây. Hình ảnh cô gái bị giam cầm trên tháp cao, dũng cảm hy sinh mái tóc kỳ diệu để sẻ chia và cứu giúp người khác được xây dựng như một phép ẩn dụ giàu cảm xúc về sức mạnh nội tại, khát vọng trưởng thành và được yêu thương của mỗi đứa trẻ.

Vở kịch lấy cảm hứng từ hoạt động hiến tặng tóc cho bệnh nhi mắc bệnh nan y

Trong buổi ra mắt, khán giả được thưởng thức nhiều trích đoạn ấn tượng như: Đón ánh mặt trời, Sóng tình, Đi để trở về, Công chúa bong bóng... và đặc biệt là Phép màu, ca khúc đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội nhiều tháng qua. Với giai điệu trong sáng và ca từ giàu cảm xúc, Phép màu trở thành điểm nhấn, khắc họa niềm tin và sự sẻ chia, thông điệp xuyên suốt của vở diễn.

Điểm khác biệt làm nên sức hút của Công chúa tóc mây là hình thức kịch tương tác: khán giả không chỉ ngồi xem mà còn được tham gia vào hành trình của nhân vật, cùng vượt qua thử thách và góp phần mở ra cái kết. Âm nhạc đang thịnh hành, vũ đạo hiện đại, phục trang bắt mắt cùng hiệu ứng sân khấu sống động giúp vở diễn chạm đến cảm xúc của cả thiếu nhi lẫn người lớn.

Vở diễn lan tỏa thông điệp nhân văn: mọi trẻ em, dù trong hoàn cảnh nào, cũng xứng đáng được mơ ước, sẻ chia và tỏa sáng

Ê-kíp sáng tạo gồm: biên kịch Kim Thùy, đạo diễn sân khấu Nhật Quang, đạo diễn âm nhạc Dương Minh Anh, biên đạo Hiếu Nguyễn cùng nhiều nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Chia sẻ về tác phẩm, NSƯT Cao Ngọc Ánh cho biết: “Sau những dự án lớn, tôi muốn trở lại với kịch thiếu nhi. Tết Trung thu 2025, tôi mong mang đến cho các em nhỏ một món quà tinh thần mới, một câu chuyện cổ tích được kể bằng âm nhạc, vũ đạo và ngôn ngữ sân khấu hiện đại”.

Tin liên quan Tặng trẻ em nghèo vé xem miễn phí kịch rối "Công chúa tóc mây"

MAI AN