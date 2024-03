Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu: Giải quyết khiếu nại, tố cáo phải hợp lý, hợp tình

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, UBND TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp tục tập trung chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đông người trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có các vụ việc đông người khẩn trương giải quyết theo thẩm quyền; tham mưu, đề xuất UBND TPHCM giải quyết những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo, kết luận của các cơ quan Trung ương.

Chủ tịch UBND TPHCM đã dành nhiều thời gian trong công tác tiếp công dân và chỉ đạo lãnh đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy TPHCM. UBND TPHCM đã kịp thời quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua đó, đa số thủ trưởng sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận huyện đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với công dân có khiếu nại, kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết khiếu nại của công dân.

Công tác tiếp công dân thường xuyên trên địa bàn TPHCM được bảo đảm theo quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thời gian tới, UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố và chỉ thị của UBND TPHCM về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố.

Đại diện Thanh tra TPHCM phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, tăng cường công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất, tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Đảm bảo tất cả công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp và giải thích, hướng dẫn tận tình, chu đáo theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, không để phát sinh điểm nóng, gây mất an ninh trật tự, chủ động ngăn ngừa và đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đặc biệt là ở khu vực bị giải tỏa để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Khẩn trương xem xét, chỉ đạo giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền.

Cùng với những nhiệm vụ nêu trên, UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để giải quyết đơn thư của công dân theo đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài gây bức xúc cho công dân.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu ghi nhận nỗ lực của thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện trong thực hiện công tác tiếp công dân. Đồng thời, quan tâm giải quyết các vấn đề mà người dân kiến nghị nhiều, nhất là liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đất đai…

Đồng chí Ngô Minh Châu trao Bằng khen của UBND TPHCM đến các tập thể có thành tích xuất sắc

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, vướng mắc thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của người dân. Hiện nay còn một số nơi người đứng đầu chưa đáp ứng đủ thời gian tiếp công dân, đồng chí yêu cầu cán bộ lãnh đạo phải thực sự thay đổi, điều chỉnh và đáp ứng thời gian tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, kiện toàn đội ngũ, nhất là các lĩnh vực như đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường… thực hiện tốt nhất công tác tiếp công dân, giải quyết công việc của người dân. Đồng thời, nghiên cứu có chính sách giải quyết khiếu nại tố cáo hợp lý, hợp tình, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân.

Tại hội nghị, UBND TPHCM tặng bằng khen cho 11 các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và phối hợp giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn thành phố năm 2023.

NGÔ BÌNH