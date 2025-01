Phố cổ Hội An đón đoàn khách “xông đất” đầu năm 2025

Sáng 1-1, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức hoạt động đón đoàn du khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An trong năm 2025.

Đoàn khách “xông đất” phố cổ Hội An năm nay gồm 18 du khách có quốc tịch Ý. Sau chương trình đón tiếp, đoàn khách sẽ được tham quan khu phố cổ Hội An với nhiều công trình kiến trúc cổ được bảo tồn theo thời gian và trải nghiệm các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, trình diễn nghề thủ công truyền thống đặc trưng tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Hội An tặng quà chào mừng đoàn khách đầu tiên đến Hội An năm 2025

Bà Elisabetta Casiragh, du khách Ý cho hay, cả đoàn bất ngờ trước hoạt động chào đón của địa phương. Bà Elisabetta Casiragh cho biết, chuyến du lịch Hội An mang lại nhiều cảm xúc khi cảm nhận được sự thân thiện của cả chính quyền địa phương và người dân. Nếu có dịp, tôi sẽ quay trở lại Hội An để trải nghiệm văn hóa nơi đây.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, hoạt động “xông đất” là một mỹ tục của người Việt nói chung và người Hội An nói riêng. Theo đó, việc thành phố đón đoàn du khách đến từ Ý trong dịp đầu năm mới là một cơ duyên để Hội An tiếp tục hành trình xây dựng thành phố sáng tạo toàn cầu.

“Người Hội An luôn hiếu khách và nồng nhiệt chào đón mọi du khách. Hội An mong muốn các du khách trong đoàn sẽ còn nhiều lần nữa quay lại với Hội An cũng như giới thiệu thêm nhiều bạn bè đến với Việt Nam, đến với Hội An”, ông Lanh nói.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao đổi với du khách

Qua hoạt động, lãnh đạo TP Hội An kỳ vọng sẽ thể hiện được sự chào đón nồng nhiệt, lòng hiếu khách của người dân địa phương và hứa hẹn mở ra một năm du lịch sôi động, thu hút thêm nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm. Qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG