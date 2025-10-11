Phở Hà Nội trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo

“Phở không chỉ là món ăn, mà là một biểu tượng văn hóa, nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực, ký ức cộng đồng và tâm hồn người Hà Nội”, PGS-TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ tại chuỗi hoạt động “Phở - Câu chuyện văn hóa phi vật thể trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo”, khai mạc sáng 11-10 tại Hà Nội.

Sự kiện do Sở VH-TT Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp tổ chức, hướng tới mục tiêu bảo vệ, quảng bá và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Phở Hà Nội” sau khi được ghi danh vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nêu rõ, Phở Hà Nội là sự kết tinh của tri thức dân gian, kỹ năng chế biến và tập quán thưởng thức đặc trưng của người Hà Nội, chứa đựng tinh hoa văn hóa đất Kinh kỳ, phản ánh chiều dài lịch sử, sự khéo léo và tinh tế trong văn hóa ẩm thực Hà thành.

Từ món ăn quen thuộc, phở đã trở thành Di sản phi vật thể quốc gia và đang được Hà Nội đề xuất xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh là Di sản đại diện của nhân loại.

Các chuyên gia nhận định, phở là mỏ vàng của công nghiệp văn hóa

Chia sẻ tại tọa đàm, TS Phạm Cao Quý, Phó trưởng Phòng Quản lý Di sản văn hóa phi vật thể (Cục Di sản văn hóa), nhận định: Ẩm thực Việt Nam phong phú và giàu bản sắc, trong đó phở là một câu chuyện văn hóa hấp dẫn, phản ánh lịch sử giao lưu và tiếp biến văn hóa của dân tộc. Từ Phở Hà Nội, Phở Nam Định, Phở Lạng Sơn đến Phở Gia Lai… mỗi vùng miền đều có nét riêng, song Phở Hà Nội vẫn được xem là biểu tượng tiêu biểu, món ăn mà bất kỳ người Việt hay du khách quốc tế nào khi đến Thủ đô cũng muốn thưởng thức.

Tại chương trình, ông Nam Yokoyama Hiroya, đại diện Acecook Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, mỗi tô phở được giới thiệu, mỗi hoạt động gắn với phở được thực hiện, đều là một phần của hành trình bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống... đồng thời bày tỏ mong muốn cùng Hà Nội đưa phở trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội bày tỏ: “Phở là dấu ấn của thương hiệu Việt Nam, nếu chúng ta biết xây dựng, quảng bá thương hiệu này, phở sẽ là mỏ vàng thực sự...”.

MAI AN