Quân khu 7 tăng cường lực lượng hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 20-11, Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 cho biết, ngay trong tối cùng ngày sẽ tăng cường 100 cán bộ, cùng 20 xuồng cứu sinh chia theo các khu vực hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng cứu hộ khẩn cấp.

Đồng thời, Quân khu 7 cũng triệu tập gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 200 phương tiện sẵn sàng lên đường hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng. Quân khu 7 cũng đã trao tặng tỉnh Lâm Đồng 1 tỷ đồng hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân tại xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng ra khỏi khu vực ngập lụt

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 16 đến 19-11, Lâm Đồng xảy ra mưa to, xuất hiện 31 điểm bị sạt lở và nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước, trong đó có một số tuyến giao thông huyết mạch như đèo Prenn, Mimosa, D'ran bị sạt lở nặng, không thể lưu thông.

Mưa lũ cũng làm nhiều nhà cửa, diện tích lớn hoa màu tại các xã D'ran, Ka Đô, Đơn Dương, Đức Trọng... bị hư hại không thể khôi phục, ước tính ban đầu tổng thiệt hại khoảng 800 tỷ đồng.

Vựa rau xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng chiều 20-11 vẫn ngập sâu trong nước lũ

Hiện các hồ thủy điện, thủy lợi tại Lâm Đồng đang xả lũ với cường độ cao, dự kiến từ tối 20-11, nước hạ lưu sông Đồng Nai tại khu vực Cát Tiên, Đạ Tẻh sẽ dâng cao. Tỉnh Lâm Đồng đề nghị Quân khu 7 cử lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương tại khu vực này.

Tính đến chiều 20-11, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 4 người tử vong và mất tích, 18 người bị thương, 10 người bị cô lập do mưa lũ, sạt lở đất.

ĐOÀN KIÊN