Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, quần thể di tích Cố đô Huế là Di sản thế giới nên việc bảo vệ các công trình kiến trúc cung đình trong điều kiện thời tiết cực đoan cần được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là hệ thống thoát nước, chống thấm, gia cố nền móng và bảo quản hiện vật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ ở Đại nội Huế

Sáng 31-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và công tác vệ sinh môi trường tại Đại nội Huế.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua. Theo đó, mưa lớn đã khiến một số khu vực trong Đại nội bị ngập sâu, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động bảo tồn, trưng bày.

Lực lượng chức năng, cán bộ di tích và người dân địa phương đã huy động máy bơm, bao cát, vật tư chống ngập để bảo vệ các công trình, đồng thời đảm bảo an toàn cho du khách.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của chính quyền địa phương và đội ngũ làm công tác bảo tồn trong việc ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho di sản.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ ở Đại nội Huế

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Quần thể di tích Cố đô Huế là Di sản thế giới nên việc bảo vệ các công trình kiến trúc cung đình trong điều kiện thời tiết cực đoan cần đặt lên hàng đầu, đặc biệt là hệ thống thoát nước, chống thấm, gia cố nền móng và bảo quản hiện vật. Đồng thời, yêu cầu chính quyền TP Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế rà soát tổng thể các hạng mục dễ bị tổn thương do mưa lũ, xây dựng phương án ứng phó dài hạn theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ ở Đại nội Huế

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung khắc phục nhanh hậu quả, vệ sinh, tiêu thoát nước, đảm bảo sớm mở cửa trở lại phục vụ khách tham quan với tinh thần nước rút đến đâu, dọn đến đó; quan tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Tin liên quan Di dời người dân khỏi khu vực ngập sâu trong đêm

VĂN THẮNG