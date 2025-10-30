Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm, tặng quà người dân vùng "rốn lũ" Quảng Trị

Chiều 30-10, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ngập sâu tại thôn Hữu Tân, xã Ninh Châu, nơi được xem là một trong những “rốn lũ” của tỉnh.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà các hộ dân ở thôn Hữu Tân

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, thôn Hữu Tân có 232 hộ dân với gần 780 nhân khẩu, sinh sống ở vùng trũng thấp ven sông Kiến Giang và giữa đầm phá Hạc Hải. Mỗi mùa mưa lũ, nước thường dâng cao, có nơi ngập trên 1m, khiến việc đi lại và sinh hoạt vô cùng khó khăn. Trong đợt mưa lớn vừa qua, hơn một nửa số hộ trong thôn bị nước tràn vào nhà, nhiều tài sản bị hư hỏng, người dân phải sơ tán tạm thời đến các điểm cao.

Đoàn công tác ân cần thăm hỏi bà con ở thôn Hữu Tân

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, mất mát của bà con; đồng thời trao 15 suất quà hỗ trợ đến các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính động viên bà con giữ vững tinh thần, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương chủ động phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao tinh thần tương trợ, huy động lực lượng của chính quyền và Bộ đội Biên phòng trong việc sơ tán dân, hỗ trợ y tế, cứu trợ khẩn cấp những ngày qua; đồng thời nhấn mạnh cần rà soát lại quy hoạch dân cư, xây dựng nhà tránh lũ và củng cố hạ tầng phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại trong tương lai.

MINH PHONG