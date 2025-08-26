Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên người dân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bão số 5

Ngay sau khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 5, sáng 26-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân, động viên lực lượng tại chỗ và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả tại tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đến thăm, động viên gia đình bà Trần thị Sách ở thôn Yên Định, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Video: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác giúp dân khắc phục hậu quả bão số 5 tại Hà Tĩnh

Tại xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm, động viên gia đình anh Nguyễn Quang Tứ, hộ khó khăn ở thôn Hòa Bình và gia đình bà Trần thị Sách, hộ chính sách ở thôn Yên Định. Đây là 2 trong hàng trăm hộ dân ở xã Lộc Hà bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 5. Các gia đình đều có nhà, công trình phụ trợ bị tốc mái, hư hỏng nặng...

Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ sự chia sẻ, động viên các gia đình sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đến thăm, động viên gia đình anh Nguyễn Quang Tứ, ở ở thôn Hoà Bình, xã Lộc Hà

Theo báo cáo nhanh của xã Lộc Hà, trên địa bàn, bão số 5 đã làm khoảng 1.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; nhiều công trình hạ tầng bị ảnh hưởng… Ngay sau bão, tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ mỗi xã 100 triệu đồng để mua vật tư, thiết bị cần thiết; lực lượng công an, quân sự được bố trí chốt trực, hỗ trợ nhân dân khắc phục ngay từ những giờ đầu sau bão.

Phó Thủ tướng Chính phủ động viên và trao tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 5

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương tinh thần “4 tại chỗ” của địa phương, đồng thời yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ số hộ dân bị ảnh hưởng; phân loại rõ đối tượng chính sách, hộ nghèo, người yếu thế, hộ không nơi nương tựa để có chính sách hỗ trợ kịp thời từ Trung ương, tỉnh và địa phương. Các xã cần chủ động bố trí nhân lực, phân công lực lượng phụ trách từng thôn, từng cụm dân cư, bảo đảm mọi hộ dân bị ảnh hưởng đều được giúp đỡ.

Phó Thủ tướng Chính phủ động viên và trao tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 5

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Quang Trung ở thôn Đất Đỏ (xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh). Gia đình anh Trung là gia đình thuộc hộ nghèo, vừa được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở, tuy nhiên, bão số 5 đã khiến căn nhà bị hư hỏng nặng.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã đến thăm hỏi, động viên cô và trò Trường Mầm non Nga Lộc (xã Trường Lưu).

Phó Thủ tướng Chính phủ trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và xã Lộc Hà

Tại các điểm đến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chia sẻ với những thiệt hại của bà con nhân dân do cơn bão số 5; đồng thời động viên bà con, giáo viên nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, hoạt động dạy học.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần huy động tối đa nhân lực, vật lực để hỗ trợ người dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người yếu thế sớm sửa chữa lại nhà ở, không để người dân thiếu nơi ở an toàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng khuyến khích các địa phương phát huy tính chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, trên tinh thần bám sát định hướng của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

DƯƠNG QUANG - HOÀNG THÁI