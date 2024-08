Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Ưu tiên đầu tư các dự án cấp bách ứng phó sạt lở

Ngày 11-8, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn, đã có chuyến khảo sát thực tế và làm việc với hai tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau về tình hình sạt lở, sụt lún bờ biển, bờ sông tại 2 địa phương này.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khảo sát khu vực sạt lở đê biển Đông ở xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, hơn 10 năm qua, năm nào tại Bạc Liêu cũng xảy ra sạt lở và sụt lún đất ở ven các tuyến sông và đê biển Đông. Từ đầu năm 2023 đến nay, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra nghiêm trọng hơn.

Vì vậy, Bạc Liêu kiến nghị Chính phủ hỗ trợ tỉnh hơn 3.400 tỷ đồng để thực hiện 5 dự án cấp bách gồm nhiều hạng mục: kè sông, xây dựng đê, nhà tái định cư...

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khảo sát sạt lở trên địa bàn huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tổng chiều dài các đoạn bờ biển sạt lở đặc biệt nguy hiểm và sạt lở nguy hiểm tại địa phương dài hơn 83km, trong đó bờ biển Tây là 22km, bờ biển Đông 61km.

Hiện nay, sạt lở ven biển cần xử lý ngay với chiều dài hơn 21km, nhu cầu vốn trên 1.000 tỷ đồng; còn sạt lở ven sông dài 5,7km, với nhu cầu vốn 684 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại Cà Mau xuất hiện hơn 700 điểm sụt lún đất, với chiều dài hơn 16km, nhu cầu vốn để thực hiện các dự án khắc phục, ứng phó là hơn 17 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Bạc Liêu, Cà Mau về tình hình sạt lở

Lãnh đạo hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau kiến nghị Chính phủ sớm có Đề án chống sạt lở, sụt lún, thiếu nước sinh hoạt, sản xuất cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân gây sạt lở, sụt lún, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện các công trình, dự án đảm bảo an toàn tính mạng, đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, ĐBSCL có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh lương thực cho quốc gia. Tuy nhiên, khu vực này dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Do đó, cần thiết phải có giải pháp đồng bộ, tổng thể đối với việc phòng, chống sạt lở, sụt lún.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương phối hợp các cơ quan chức năng của Trung ương làm tốt công tác dự báo tình hình sạt lở, sụt lún. Khi làm tốt công tác dự báo sẽ bảo vệ được sinh mạng và tài sản của người dân, tiết kiệm nhiều nguồn lực đầu tư của Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng lưu ý, địa phương phải kiên quyết di dời bà con ở những nơi xung yếu đến nơi an toàn; quan tâm chăm lo sinh kế cho bà con. Về kinh phí đầu tư, phải làm đúng nguyên tắc, xếp theo thứ tự, ưu tiên làm trước các dự án cấp bách nhất.

TẤN THÁI