Phối hợp phòng chống bạo lực học đường

Ngày 13-11, xã Bình Chánh (TPHCM) tổ chức hội nghị chuyên đề “Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường”.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung phân tích thực trạng bạo lực học đường hiện nay, chỉ rõ những biểu hiện cụ thể của hành vi bạo lực thể chất, tinh thần và bạo lực trên không gian mạng. Qua đó, nhận diện những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bạo lực học đường, từ yếu tố tâm lý lứa tuổi, ảnh hưởng của môi trường gia đình, mạng xã hội cho đến sự thiếu kỹ năng sống và kỹ năng kiểm soát cảm xúc của học sinh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng thời, đánh giá công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh trong thời gian qua, nhất là các hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn, ứng xử văn minh, tôn trọng sự khác biệt; các giải pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực học đường, trong và ngoài nhà trường; vai trò của các tổ chức, đoàn thể xã hội, đặc biệt là chính quyền địa phương trong việc phối hợp giáo dục, tuyên truyền và giám sát, góp phần tạo dựng môi trường học tập an toàn, nhân ái và kỷ cương.

Đại biểu góp ý các giải pháp phòng chống bạo lực học đường

Bên cạnh đó, đại biểu giới thiệu và chia sẻ các mô hình, cách làm hay, kinh nghiệm hiệu quả trong công tác phòng chống bạo lực học đường, tiêu biểu như mô hình: “Trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực”; “Ngôi trường hạnh phúc”; “Bạn giúp bạn”…

VĂN ANH