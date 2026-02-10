TPHCM bắn pháo hoa tại 16 điểm đêm Giao thừa

Đêm giao thừa đón năm mới Bính Ngọ 2026, TPHCM sẽ tổ chức 16 điểm bắn pháo hoa.

Đêm Giao thừa, TPHCM bắn pháo hoa tại 16 điểm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 10-2, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Cao Văn Chóng cho biết, lễ hội đón giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 do UBND TPHCM tổ chức, sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16-2 đến 0 giờ 30 phút ngày 17-2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 1 Tết Bính Ngọ).

Theo đó, thành phố tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật trong 30 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút ngày 17-2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ).

3 điểm bắn pháo hoa tầm cao dự kiến diễn ra tại khu vực hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu trung tâm đô thị mới phường Bình Dương; quảng trường công viên Bà Rịa, phường Bà Rịa.

13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp dự kiến tổ chức tại: Công viên Văn hóa Đầm sen, phường Bình Thới; sân bóng Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng; sân bóng Trung tâm Văn hóa – Thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh; chợ Bình Điền, phường Bình Đông; Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi; quảng trường Trung tâm hành chính phường Tân Mỹ; Tòa tháp Saigon Marina IFC; khu biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đải); dự án khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu; Khu đô thị, thương mại, dịch vụ Quảng trường xanh, phường Đông Hòa; Khu Di tích Cầu Tàu 914, đặc khu Côn Đảo; Khu Truyền thống cách mạng cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, xã Tân Nhựt; công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao.

DUY KHANG