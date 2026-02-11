Hành trình mang theo mùa xuân

Ngày cuối năm hối hả, những chuyến đi thiện nguyện hay phiên chợ 0 đồng đã mang mùa xuân đến với những mảnh đời kém may mắn.

Chuyến xe ấm áp yêu thương

Trong cái se lạnh của buổi sáng cuối năm, chuyến xe ấm áp yêu thương của Câu lạc bộ Vì nụ cười trẻ thơ 72 và Nhóm “Quỹ Gạo Yêu Thương” (TPHCM) khởi hành, mang mùa xuân đến với những hoàn cảnh khó khăn.

Câu lạc bộ Vì nụ cười trẻ thơ 72 và Nhóm “Quỹ Gạo Yêu Thương” trao quà đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Long, TPHCM

Tham gia chuyến đi có 15 thành viên, trong đó nhiều học sinh đến từ các trường học trên địa bàn phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng. Từ 7 giờ sáng, các em đã có mặt để hỗ trợ bốc xếp 370 phần quà, cẩn thận nâng niu hơn 100 cành đào đưa lên xe.

Anh Lê Khắc Dũng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì nụ cười trẻ thơ 72, cho biết, đoàn tới 6 điểm để trao quà đến người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bán vé số, nhặt ve chai… “Chúng tôi mong sự hỗ trợ đến đúng hoàn cảnh, để không ai bị bỏ lại phía sau khi tết đến, xuân về. Món quà tuy không lớn về vật chất nhưng là nguồn động viên tinh thần, giúp bà con thêm động lực vượt qua khó khăn và cảm nhận được sự sẻ chia của cộng đồng”, anh Lê Khắc Dũng chia sẻ.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là khu vực bãi rác Phước Cơ cũ (phường Phước Thắng, TPHCM). Nơi đây, những mái nhà tạm bợ, không số nhà nằm dọc con đường nhỏ (cũng chẳng có tên) lồi lõm ổ voi, ổ gà, xung quanh chất đầy bao tải phế liệu. Căn nhà liêu xiêu, tối tăm của ông Nguyễn Văn Lua (80 tuổi) trở nên sáng sủa hơn khi được trang trí cành đào với những nụ hoa chúm chím như những đốm lửa hồng.

Gần 30 năm gắn bó với bãi rác, ngày tết với gia đình ông Lua chưa bao giờ khác ngày thường. Không hoa mai, không cành đào, không mâm cỗ, chỉ có những bữa cơm đạm bạc qua ngày. Hai ông bà đã ở vào tuổi gần đất xa trời vẫn nuôi ba đứa cháu, cả nội cả ngoại, thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Hàng ngày, ông bà bán quán nước nhỏ để mưu sinh. Nâng niu cành đào trên tay, đôi mắt đã mờ đục của ông Lua bất chợt đỏ hoe: “Nhà tui tết không khác ngày thường đâu. Mấy đứa nhỏ nói: tết nhà mình không đi đâu, tụi con mặc đồ cũ được rồi ông ngoại ơi… Tết này, lần đầu tiên nhà có cành đào”.

Ông Trần Công Hiếu, Giám đốc Co.opmart Vũng Tàu (đơn vị đồng hành cùng chương trình), thông tin, siêu thị đã mang đến “Phiên chợ 0 đồng” hơn 50 mặt hàng, từ nhu yếu phẩm đến đồ gia dụng, giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn. Tất cả đều là hàng Việt Nam chất lượng cao, nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Rời bãi rác Phước Cơ, đoàn tiếp tục đến Công viên Bà Rịa. Dù lịch phát quà bắt đầu lúc 9 giờ sáng, nhưng từ sớm đã có nhiều người chờ đợi. Bên chiếc xe đạp cũ kỹ, hoen gỉ, phía sau chở theo những bao tải phế liệu, chị Lê Thị Yên (trú tại phường Bà Rịa) mồ hôi nhễ nhại, vội tháo đôi găng tay sờn cũ chuyên dùng để nhặt ve chai. Tranh thủ buổi sáng đi mua, lượm phế liệu, chị canh giờ ghé nhận quà trước khi tiếp tục hành trình mưu sinh.

Quê ở Nghệ An, không nhà cửa, chị Yên theo chồng vào Nam lang bạt, thuê trọ qua ngày. Bốn năm trước, chồng chị qua đời vì tai biến, để lại ba mẹ con nương tựa vào nhau. Mỗi dịp tết, chị chỉ dám mua thêm nửa ký thịt, chục trứng và gói bánh cho hai đứa con sinh đôi năm nay 10 tuổi. Với người phụ nữ nghèo ấy, phần quà không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên để chị có thêm nghị lực bước tiếp trong cuộc sống.

Tết đủ đầy với hàng Việt

“Phiên chợ 0 đồng” tại phường Tam Thắng diễn ra nhộn nhịp với khoảng 1.000 người tham gia. Vừa đến nơi, bà Phạm Thị Quý (68 tuổi) đã bị thu hút bởi gian hàng áo dài nhiều màu sắc. Cuộc sống nhọc nhằn khiến bà chưa từng nghĩ đến việc sắm sửa cho bản thân mỗi dịp tết. Ướm thử chiếc áo dài hoa màu cam, gương mặt bà Quý rạng rỡ, nhưng đôi mắt bà lại rưng rưng. Sau khi chọn áo, bà tiếp tục nhận gạo, bột giặt, dầu ăn và đồ dùng gia đình. “Tết này không còn thiếu gì cả. Năm mới chỉ cần mua thêm ít rau, ít thịt là đủ rồi”, bà Quý xúc động nói.

Giữa “Phiên chợ 0 đồng” rộn ràng bước chân, nhân viên Co.opmart Vũng Tàu cùng đoàn viên, thanh niên phường Tam Thắng luôn tay luôn chân hỗ trợ người mua chọn từng bao gạo, chai dầu ăn, xách giúp túi hàng thơm mùi tết. Chiều cuối năm, nắng hanh hao đổ xuống mái chợ tạm, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng trên gương mặt các tình nguyện viên luôn là nụ cười tươi tắn. “Cô chú muốn mua gì ạ? Con chúc cô chú ăn tết vui vẻ nha!”, những lời chúc mộc mạc vang lên khi mỗi khách hàng rời quầy, khiến buổi chiều cuối năm càng thêm ấm áp.

Rời “Phiên chợ 0 đồng”, ông Phạm Văn Lợi ra về với gạo, nước tương, cái chảo và bộ ly uống nước mới. Trên đường phố đông người, bước chân tập tễnh của ông lão khuyết tật bán vé số như nhẹ nhàng hơn.

Chia sẻ về ý nghĩa của “Phiên chợ 0 đồng”, ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thắng, cho hay, nếu trao quà theo hình thức “tặng gì nhận nấy”, sẽ có nhiều món không thật sự phù hợp với nhu cầu từng gia đình. Từ trăn trở ấy, “Phiên chợ 0 đồng” ra đời để người có hoàn cảnh khó khăn được tự tay đi chợ tết, tự chọn cho mình những món đồ cần thiết nhất.

KHÁNH CHI