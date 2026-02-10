Nhân lên tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Chiều tối 10-2, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TPHCM và trao Bằng khen đến các vị Thượng tọa.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố đến Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực GHPG Việt Nam TPHCM, Trụ trì Chùa Vĩnh Nghiêm, và Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật của thành phố.

Lãnh đạo TPHCM trao Bằng khen đến hai vị Thượng tọa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp thiết thực của GHPG Việt Nam TPHCM cùng hai vị Thượng tọa.

​Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua, nhìn lại đường hướng phụng sự của GHPG Việt Nam, trong mỗi sự kiện, mỗi nội dung và chương trình hành động, luôn ghi dấu sự đồng hành của GHPG Việt Nam TPHCM và các cá nhân như Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Tâm Hải.

Trong mọi cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chức sắc, tăng ni, phật tử đã tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. ​Đặc biệt, giáo hội đã phối hợp thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ bảo hiểm y tế và bảo trợ xã hội cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, trong những lúc thiên tai, bão lũ, tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” lại được lan tỏa mạnh mẽ. GHPG Việt Nam TPHCM cùng các vị chức sắc đã tích cực vận động tăng ni, phật tử chung sức cùng thành phố hỗ trợ kịp thời cho các địa phương bị ảnh hưởng, đúng với tinh thần “TPHCM cùng cả nước, vì cả nước”.

Đồng chí khẳng định, những hành động cụ thể này giúp phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; để cuối cùng, mọi hoạt động đều hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân tốt hơn.

​Nhân dịp tết đến xuân về, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc hai vị Thượng tọa luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục có nhiều chương trình phụng sự, đóng góp cho giáo hội và thành phố. Đồng chí cũng gửi lời chúc đến toàn thể chức sắc, tăng ni và Phật tử một năm mới an lành, hạnh phúc.

​Đáp từ, Thượng tọa Thích Thanh Phong bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ lãnh đạo TPHCM. Thượng tọa cho biết, phần thưởng cao quý này không chỉ dành cho cá nhân mà còn là thành quả chung của toàn thể tăng ni, Phật tử GHPH Việt Nam nói chung và GHPG Việt Nam TPHCM nói riêng.

* Chiều cùng ngày, đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn, đã đến dâng nén tâm hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Quốc Hương

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà, chúc tết gia đình đồng chí Trần Quốc Hương

Trong không khí đầm ấm của những ngày giáp tết, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc gia đình đồng chí Trần Quốc Hương một năm mới an khang, thịnh vượng; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố.

MẠNH THẮNG