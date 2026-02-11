Hơn 4.200 sinh viên, người lao động về quê trên chuyến xe “Mang Tết về nhà”

Sáng 11-2, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (TPHCM), chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026 đã tiễn sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Dự lễ tiễn có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Chương trình trao tặng 4.230 vé xe ô tô và quà tết, đưa người thụ hưởng đang học tập, lao động tại TPHCM và Đồng Nai về các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An. Qua 5 năm triển khai, chương trình đã trao hơn 20.400 vé về quê đón tết, gồm hơn 3.380 vé máy bay khứ hồi, hơn 16.740 vé ô tô khứ hồi và 275 vé tàu khứ hồi.

Phát biểu tại lễ tiễn, đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết những tấm vé không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực để sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón tết cùng gia đình; đồng thời mong muốn sau kỳ nghỉ, mọi người trở lại thành phố tiếp tục học tập, lao động hiệu quả.

Có mặt từ sáng sớm, bà Trần Thị A (70 tuổi, quê Gia Lai), làm nghề mua ve chai tại TPHCM hơn 10 năm, bày tỏ niềm vui khi được hỗ trợ vé xe về quê, tiết kiệm hơn 1,2 triệu đồng chi phí đi lại.

Bạn Nguyễn Văn Hoàng, sinh viên năm 2 Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM (quê Gia Lai), cho biết nhờ chương trình, gia đình tiết kiệm được một khoản chi phí trong lúc khó khăn; bản thân quyết định về quê dịp tết để phụ giúp gia đình.

Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhãn hàng Pepsi thuộc Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức.

