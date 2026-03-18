Sắp xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

TAND TPHCM vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, cùng các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 7-4 đến 10-4.

Trong số 22 bị cáo, bị cáo Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, bị đưa ra xét xử về các "tội nhận hối lộ" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai, cùng 11 bị cáo khác bị xét xử về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai)

Các bị cáo Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty Việt Tín, và Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch Công ty Việt Tín, bị xét xử về các tội "đưa hối lộ" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Các bị cáo Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, và Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, bị xét xử về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Trần Khắc Chung bị xét xử về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo Trần Ngọc Thuận, Đoàn Ngọc Phương, Cao Đại Nghĩa và Khương Thanh Tùng bị xét xử về tội "nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai phương án sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TPHCM), các bị can tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và một số đơn vị liên quan đã chuyển nhượng tài sản nhà nước không qua định giá, đấu giá theo quy định. Vụ việc bị xác định gây thất thoát cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định bị can Lê Quang Thung đã hai lần nhận tiền từ Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa, gồm 200.000 SGD và 300.000 USD; sau đó thực hiện việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định.

Còn bị can Nguyễn Thị Như Loan bị cáo buộc biết rõ đây là tài sản nhà nước nhưng vẫn hỗ trợ tài chính để nhận chuyển nhượng trái quy định, sau đó hưởng lợi gần 297,8 tỷ đồng.

Riêng bị can Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn, bị truy nã và vẫn bị truy tố, xét xử theo quy định.

CẨM NƯƠNG - BÌNH AN