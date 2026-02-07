Phường Bàn Cờ tổ chức ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình”

Mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 7-2, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” tại Trường THCS Bàn Cờ, với nhiều hoạt động văn hóa – xã hội phong phú, ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, kiều bào.

Ngày hội có chuỗi hoạt động gói bánh chưng, trang trí cành mai, trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực và hội thi “Mâm cỗ ngày Tết”... mang đến không khí rộn ràng, đậm đà bản sắc truyền thống.

Trao tặng quà tết cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn phường Bàn Cờ tại ngày hội. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Bên cạnh các hoạt động vui xuân, chương trình “Siêu thị nụ cười không đồng” và công tác chăm lo tết đã trao tặng quà, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình “Hoa xuân bộ hành”, với đoàn diễu hành trong trang phục truyền thống Việt Nam và các dân tộc, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Bà Đoàn Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ, phát biểu tại ngày hội. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phát biểu tại chương trình, bà Đoàn Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ, nhấn mạnh ngày hội không chỉ là dịp vui xuân đón tết mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế. Đây là giá trị cốt lõi mà chương trình hướng đến, nhằm đảm bảo mọi người dân đều có một cái tết đầm ấm, trọn vẹn.

“Để ngày hội diễn ra chu đáo và ý nghĩa, Ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, cùng sự chung tay đóng góp tích cực cả về vật chất lẫn tinh thần từ các mạnh thường quân, các tổ chức và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn”, bà Đoàn Thị Cẩm Tú cho hay.

Hoạt động gói bánh chưng tại ngày hội. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Siêu thị nụ cười 0 đồng

Gian hàng chè xuân như ý

Kiểm tra và khám mắt cho người dân

Thông qua các hoạt động thiết thực, Ban tổ chức kỳ vọng tinh thần của ngày hội sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng đến các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng phường Bàn Cờ ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và có chất lượng sống tốt.

ĐÌNH DƯ