Phường Vũng Tàu trao 1.000 phần quà cho người khó khăn

Phiên chợ yêu thương diễn ra trong không khí rộn ràng với 22 gian hàng 0 đồng đến từ doanh nghiệp, đơn vị, khu phố, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm với nhiều mặt hàng thiết yếu và gian hàng nhận tiền mặt.

Hàng ngàn phần quà tết đã được UBMTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu trao cho người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Ảnh: QUANG VŨ

Tại phiên chợ, UBMTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu đã trao 1.000 phần quà cho người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật… Mỗi phần quà trị 1 triệu đồng cùng 200.000 đồng tiền mặt.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu tri ân các doanh nghiệp, đơn vị đã ủng hộ việc chăm lo tết cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: QUANG VŨ

UBMTTQ Việt Nam phường đã tri ân đến các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm với những đóng góp ý nghĩa cho phiên chợ.

“Phiên chợ yêu thương” của phường Vũng Tàu được tổ chức nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, kết nối nguồn lực, lan tỏa giá trị yêu thương đến những người khó khăn.

QUANG VŨ