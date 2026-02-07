Sôi nổi các hoạt động văn hóa – thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ

Ngày 7-2, nhiều phường, xã trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao sôi nổi, tạo khí thế vui tươi, gắn kết cộng đồng, thiết thực chào xuân Bính Ngọ 2026

Ngày hội Xuân với chủ đề “Làm mứt tết – Gói bánh chưng, bánh tét”

Tại phường Bến Cát, Ngày hội Xuân với chủ đề “Làm mứt tết - Gói bánh chưng, bánh tét” kết hợp Hội thi trang trí giỏ quà tết “Giỏ quà sum vầy” thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân 13 khu phố. Tham dự Ngày hội có bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát.

Các đội thi trổ tài gói bánh, làm mứt, trang trí giỏ quà với nhiều ý tưởng sáng tạo, mang đậm hương vị Tết cổ truyền. Hoạt động góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng tham gia gói bánh tét cùng các đội thi

Cùng ngày, Trường THCS Mỹ Thạnh tổ chức Lễ hội “Cây Mùa xuân” năm 2026 với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh. Lễ hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú như trang trí cành mai, đào; nhảy flashmod; trò chơi vận động, gánh hàng rong…

Quang cảnh Lễ hội “Cây Mùa xuân” tại trường THCS Mỹ Thạnh

Dịp này, nhà trường đã trao 50 phần quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực để các em được vui Xuân, đón Tết cổ truyền đầy đủ, ấm áp.

Học sinh trang trí hoa xuân

Tại xã Phú Giáo, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã tổ chức Giải Cờ tướng “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Bính Ngọ năm 2026.

Toàn cảnh Giải Cờ tướng “Mừng Đảng – Mừng Xuân” Bính Ngọ năm 2026

Giải đấu thu hút 47 vận động viên đến từ các khu, ấp và đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, tranh tài ở hai nội dung cờ tiêu chuẩn nam và cờ úp nam.

Trước đó, UBND phường Tây Nam cũng đã tổ chức Hội thi nấu ăn “Mâm cơm sum vầy” trong không khí vui tươi, ấm áp.

Ban giám khảo Hội thi nấu ăn “Mâm cơm sum vầy” chấm điểm các đội thi

Hội thi là dịp tôn vinh giá trị bữa cơm gia đình ngày tết, thể hiện tinh thần đoàn viên, gắn kết giữa các khu phố, đơn vị trên địa bàn.

Chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân mà còn khơi dậy niềm tự hào truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thi đua lao động, học tập, hướng tới một năm mới Bính Ngọ 2026 an lành, hạnh phúc.

