Phường Gia Định: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình"

Ngày 7-2, UBND phường Gia Định (TPHCM) tổ chức Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" năm 2026 với chủ đề Gia Định sắc xuân - Nghĩa tình lan tỏa. Chương trình được tổ chức trong khuôn viên Di tích lịch sử Văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt, địa danh ghi dấu vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" tại phường Gia Định

Chương trình đã diễn ra hoạt động ý nghĩa, ấm áp như: Hội thi trang trí không gian tết Việt và bữa ăn đại đoàn kết; hội thi thiết kế infographic với chủ đề “96 năm Đảng cộng sản Việt Nam - Niềm tin và khát vọng phát triển đất nước”; "phiên chợ hàng Việt xuân Bính Ngọ”; khám, tư vấn sức khỏe dinh dưỡng và phát thuốc miễn phí cho người già neo đơn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hội thi thiết kế lịch để bàn; hội thi thiết kế thiệp…

Ấm lòng những phần quà nghĩa tình dành cho người nghèo. Ảnh: MINH HẢI

Đặc biệt, ban tổ chức cũng đã trao tặng quà tết đến hơn 1.000 hộ cận nghèo, trẻ mồ côi do dịch Covid-19, cán bộ mặt trận, đoàn viên, hội viên, đồng bào dân tộc, công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Trẻ em tham gia các trò chơi dân gian. Ảnh: MINH HẢI

MINH HẢI