Sôi nổi chuỗi hoạt động vui xuân, đón tết tại phường Tân Hưng

Ngày 7-2, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn phường Tân Hưng (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Mừng xuân Bính Ngọ – Mừng Đảng quang vinh”, chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2026).

Các đồng chí lãnh đạo và đông đảo người dân phường Tân Hưng dự ngày hội

Ngày hội diễn ra trong 2 ngày từ 7-2 đến 8-2 tại Công viên Tân Hưng, với nhiều hoạt động sôi nổi gắn với phong tục đón tết cổ truyền của dân tộc như: Hội thi trang trí góc xuân, văn phòng khu phố, trang trí tuyến đường, tuyến hẻm với các tiêu chí: xanh - sạch đẹp mỹ thuật. Ngày hội còn có Hội thi gói, nấu bánh chưng - bánh tét, trang trí cành mai cành đào và mâm ngũ quả; Liên hoan Câu lạc bộ đội nhóm văn nghệ; đồng diễn dân vũ; lễ hội ẩm thực buffet chay; các “gian hàng 0 đồng” cùng với các hoạt động an sinh xã hội...

Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng Hoàng Minh Tuấn Anh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phạm Thị Hạnh Tư tặng quà cho người khó khăn

Ngày hội được tổ chức với mong muốn tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, vui tươi; là dịp để người dân giao lưu, gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống đoàn kết của cộng đồng dân cư phường Tân Hưng. Đồng thời, thông qua các hoạt động của ngày hội, địa phương tiếp tục gìn giữ và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội để việc vui xuân hoà chung với tinh thần chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Người dân hào hứng chụp hình tại ngày hội

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn phường mong muốn ngày hội sẽ tạo sự kết nối mạnh mẽ trong cộng đồng phường. “Ban tổ chức mong rằng sau ngày hội hôm nay, mỗi người dân phường Tân Hưng khi gặp nhau ở một con hẻm, sảnh chung cư, góc chợ hay một tuyến đường quen thuộc đều cảm thấy gần gũi, thân tình hơn”, bà Kim Thanh bày tỏ.

Hội thi gói bánh chưng - bánh tét thu hút đông đảo các đội tham gia

Đặc biệt, hình ảnh những chiếc bánh chưng xanh được gói bằng bàn tay của nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp nhân dân sẽ không chỉ là một hoạt động đẹp, mà còn gợi nhắc về cội nguồn, về Tết Việt và làm ấm lại tình làng nghĩa xóm ngay giữa đô thị năng động.

Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Nguyễn Đức Trí tặng quà đến các hộ khó khăn

Dịp này, phường tặng 317 suất quà đến hộ dân khó khăn và trao quà đến 45 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Mừng Xuân Bính Ngọ – Mừng Đảng quang vinh” vào tối 8-2. Bên cạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, chương trình còn có sự kiện ra mắt và giới thiệu Logo - biểu trưng, ra mắt 2 ca khúc của phường.

Người dân nhận quà tết của phường

Người dân chọn áo dài tại gian hàng "Áo dài không đồng"

THU HƯỜNG