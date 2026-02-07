“Xuân biên cương" lan tỏa nghĩa tình tại Đồn Biên phòng

Ngày 7-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường Lái Thiêu, Thuận An, An Phú, Thuận Giao và Bình Hòa (TPHCM) phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng Đồn Biên phòng Tân Thành – Xuân biên cương, ấm tình dân quân” tại xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, đoàn đã trao 100 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà, học bổng cho học sinh hiếu học trên địa bàn xã Tân Tiến, với tổng kinh phí hỗ trợ 101 triệu đồng.

Đoàn đã trao 100 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Tiến

Dịp này, Hội LHPN các phường Lái Thiêu, Thuận An, An Phú, Thuận Giao cùng Hội LHPN xã Tân Tiến và Đồn Biên phòng Tân Thành đã ký kết thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030.

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương trao" tặng các phần quà, học bổng trị giá 101 triệu đồng

Chương trình tập trung vào các nội dung trọng tâm như: phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, trách nhiệm và trình độ mọi mặt cho hội viên phụ nữ; vận động phụ nữ tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; đẩy mạnh các hoạt động phụ nữ hướng về biên giới và thực hiện hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Trao quà tặng cho Đồn Biên phòng Tân Thành và chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, đoàn đã trao tặng Đồn Biên phòng Tân Thành 10 phần quà cho các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 60 triệu đồng.

TÂM TRANG