Sôi nổi ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tại TPHCM

Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng tặng cây chúc mừng tại ngày hội

Ngày hội diễn ra với các hoạt động ý nghĩa như: gian hàng ẩm thực; gói bánh chưng, bánh tét; góc phố ông đồ; khám mắt miễn phí; các trò chơi dân gian…

Không khí ngày hội tại khu phố 19

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa trao quà đến người dân

Theo Bí thư Chi bộ khu phố 19 ​Nguyễn Khắc Mộc, ngày hội là dịp để cùng lan tỏa hạnh phúc, chung tay chăm lo tết cho các hộ gia đình còn khó khăn, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Dịp này, 20 hộ dân cùng 15 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được nhận quà tết của khu phố 19 và Công đoàn phường Tân Sơn Hòa.

* Cùng ngày, Ban Công tác Mặt trận liên Khu phố 84 - 85 – 86, phường Hiệp Bình (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”.

Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Vũ Anh Tuấn tại siêu thị 0 đồng

Ngày hội nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình, tự quản của nhân dân; đồng thời, giáo dục và lan tỏa ý nghĩa về ngày Tết cổ truyền, nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc. Qua đó, xây dựng không gian vui tươi, đầm ấm, phấn khởi chào đón năm mới.

Lãnh đạo phường Hiệp Bình tặng quà đến người dân khó khăn

Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" tại liên khu phố 84 – 85 – 86 với các nội dung như: tổ chức trang trí "Góc phố ngày tết - Xuân Bính Ngọ năm 2026"; "Gói, nấu bánh tét; múa lân, văn nghệ; bữa sáng 0 đồng; phiên chợ xuân 0 đồng - chia sẽ yêu thương. Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động trao quà tết, quà tết đoàn viên cho 136 hộ gia đình với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng.

CẨM TUYẾT - THU HƯỜNG