Phường Bến Thành phát động thi đua với nhiều công trình phục vụ đời sống người dân

Sáng 16-10, Đảng ủy phường Bến Thành (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng và tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2025.

Lãnh đạo phường Bến Thành cùng đại biểu trao khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bến Thành cho biết, trong năm 2025, cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường Bến Thành đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiều mô hình về xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự được hình thành, duy trì và lan tỏa. Qua đó, góp phần xây dựng phường Bến Thành phát triển bền vững, an toàn - văn minh - hiện đại - nghĩa tình, vì hạnh phúc của nhân dân với nhiều công trình ý nghĩa.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025 nhận khen thưởng

Trong đó, công trình xây dựng tuyến đường Trần Hưng Đạo “Văn minh - sạch đẹp - an toàn”; xây dựng tuyến cờ đôi - đường cờ đôi; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác sắp xếp, chỉnh lý hồ sơ đảng viên. Phường triển khai thực hiện chứng thực chữ ký, giải quyết thủ tục hành chính tại nhà đối với các trường hợp người lớn tuổi không đi lại, người khuyết tật, tủ an sinh”… đã trở thành những biểu tượng đẹp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới.

Phường Bến Thành xác định việc đổi mới nội dung, phương thức dân vận là nhiệm vụ then chốt, gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn. Sự hài lòng của người dân được xem là thước đo đánh giá năng lực, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Lãnh đạo phường Bến Thành cùng các đại biểu phát động công trình thi đua “Dân vận khéo” năm 2026

Tại họp mặt, phường Bến Thành phát động thi đua "Dân vận khéo" năm 2026, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, có nhiều công trình thi đua hướng đến phục vụ đời sống người dân.

Dịp này, Đảng ủy phường Bến Thành khen thưởng 30 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025.

NGÔ BÌNH