Phường Bình Trưng có dư địa để triển khai dự án TOD

Ngày 29-10, Tổ công tác số 2 của Thành ủy do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đến làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Trưng về giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên địa bàn phường.

Quang cảnh buổi làm việc

Đại diện phường Bình Trưng cho biết, các hoạt động trên địa bàn phường từng bước ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trụ sở của Đảng ủy, UBND phường chưa đáp ứng yêu cầu về không gian làm việc; còn tình trạng thiếu hụt nhân sự có kinh nghiệm công tác, chuyên môn sâu tại các phòng ban chuyên môn, nhất là một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, đối ngoại… ảnh hưởng phần nào đến hoạt động và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của phường.

Phường kiến nghị thành phố nâng cấp, thống nhất hoàn chỉnh phần mềm dùng chung để đảm bảo việc sử dụng phần mềm thông suốt, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Khi phân cấp, ủy quyền cho phường đảm nhiệm thực hiện một số nội dung công việc, thành phố cũng cần quan tâm phân bổ nhân sự và nguồn lực cho phường để đảm bảo đủ điều kiện về nhân lực, tài chính, nhằm đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả công việc.

Phường cũng đề xuất tăng chỉ tiêu dự án TOD (mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) để địa phương thu hút đầu tư.

Về nội dung tăng chỉ tiêu dự án TOD, đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, phường Bình Trưng có nhà ga metro và theo định hướng là đầu mối với nhiều tuyến giao thông đi qua. Vì vậy, phường thuộc diện các địa phương được ưu tiên chỉ tiêu dự án TOD để thu hút các nhà đầu tư. Ngoài ra, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang tham mưu thành phố có chỉ tiêu dự phòng để phục vụ các dự án TOD, nhà ở xã hội, nhà chung cư cũ phải xây lại, di dời nhà trên và ven kênh rạch... Như vậy, đối với các dự án TOD, phường Bình Trưng sẽ có dư địa để triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu kết luận



Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chia sẻ khó khăn với phường Bình Trưng khi trụ sở làm việc nhỏ hẹp và yêu cầu phường tính toán lại, lựa chọn vị trí xây dựng trụ sở mới phù hợp để đề xuất thành phố thông qua. Trước mắt, phường cần sắp xếp, tận dụng các cơ sở cũ hiện có để đảm bảo không gian làm việc cho cán bộ, công chức.

Đối với kiến nghị về phân bổ nhân sự do phường thiếu nhân sự chuyên môn sâu, đồng chí thông tin, thành phố đã và tiếp tục thành lập các tổ công tác để cử lực lượng đến các địa bàn còn khó khăn về nhân sự nhằm hỗ trợ trực tiếp. Vì vậy, phường cần xác định rõ vị trí, lĩnh vực nào thiếu để thành phố bố trí cán bộ hỗ trợ, đảm bảo hiệu quả công việc.

Đồng chí Đặng Minh Thông cũng yêu cầu phường nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, rà soát, cập nhập bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhằm triển khai đồng bộ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của thành phố.

Trước mắt, phường Bình Trưng cần chuẩn bị kế hoạch đánh giá năm 2025, trong đó tập trung mạnh mẽ cho giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, đặc biệt là tập trung tạo nguồn phát triển Đảng.

Thông tin các chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM tại hội nghị tổng kết Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Đặng Minh Thông lưu ý các sở, ngành, địa phương nhanh chóng triển khai việc mua sắm trang thiết bị, đảm bảo hoạt động của các địa phương, đơn vị thông suốt; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng “cầm tay chỉ việc” và kết nối học tập kinh nghiệm từ các địa phương bạn...

THU HƯỜNG