Phường Cầu Ông Lãnh bố trí hơn 400 camera giám sát tình trạng chèo kéo khách du lịch

Sáng 11-9, phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường và hội nghị gặp gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2025

Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến chính sách thuế, bảo hiểm xã hội, an ninh trật tự... Một số ý kiến phản ánh vẫn còn xảy ra tình trạng chèo kéo khách du lịch, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và hình ảnh địa phương.

Đại diện Công an phường Cầu Ông Lãnh cho biết, để chấn chỉnh tình trạng trên, đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra, trong đó có tổ tuần tra 363 hoạt động khép kín, lập chốt tại các khu vực phức tạp, đông người – đặc biệt vào ban đêm và dịp cao điểm.

Song song đó, lực lượng công an địa phương đang khai thác hiệu quả hệ thống hơn 400 camera giám sát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, chèo kéo khách. Đồng thời, cảnh sát khu vực được chỉ đạo rà soát, ghi nhận thêm các điểm cần lắp đặt bổ sung thiết bị giám sát an ninh.

Tại sự kiện, Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Cầu Ông Lãnh chính thức ra mắt. Theo Chủ tịch UBND phường Trương Thị Minh Dung, hội doanh nghiệp phường hướng tới mục tiêu hình thành “ngôi nhà chung” cho các doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối – chia sẻ kinh nghiệm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, hỗ trợ cộng đồng và làm cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, doanh nghiệp với doanh nghiệp.

