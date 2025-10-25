Phường Chánh Hiệp và Thủ Dầu Một khẩn trương đắp bờ bao chống ngập

Ngày 25-10, UBND một số phường tại TPHCM đã huy động các lực lượng đắp bờ bao và hỗ trợ người dân ứng phó với ngập úng, nhất là khi hồ Dầu Tiếng thông báo xả nước...

Từ sáng 25-10, tại phường Chánh Hiệp, các lực lượng quân sự, công an, Ban điều hành khu phố và bảo vệ an ninh trật tự đã vận chuyển từng xe đất đến điểm tập kết, đóng thành từng bao để đắp bờ rạch, tuyến kênh khu vực trũng.

Các lực lượng tại phường Chánh Hiệp đắp bờ bao chống ngập

Rạch Bà Quyến nước dâng cao

Trưa 25-10, ven rạch Bà Quyến, nhiều người dân đã di chuyển đến nơi khác, còn đồ đạc để ngổn ngang trước sân.

Nước tràn vào nhà dân ven rạch tại tổ 8, khu phố Mỹ Hảo 1

Đồ đạc được đưa lên cao

Chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên cho biết từ sáng sớm đến trưa, chị chỉ loay hoay với việc dọn nhà, quét nước để máy móc, đồ điện tử trong nhà không bị hư hỏng.

Một mình bì bõm trong nước, anh Nguyễn Văn Tý đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về bên kia con rạch. Anh kể, nhà anh có 4 người, vợ và người con lớn đi làm, anh và cháu nhỏ ở nhà. Do anh đang bị bệnh nên cũng không biết đi đâu.

Đến trưa 25-10, nhiều hộ dân vẫn bị ngập nước

Một khu vực cần đắp bờ bao chống ngập ven đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hiệp

Người dân khu phố Mỹ Hảo 1 chở đất đắp bờ bao

Ông Trần Anh Kiệt, Phó trưởng Ban điều hành khu phố Mỹ Hảo 1, phường Chánh Hiệp, cho biết trên địa bàn khu phố có 13 tổ thì đến 8 tổ bị ảnh hưởng bởi triều cường, ngập nước. Nhiều nhà dân phải chuyển đến nơi ở tạm để lánh triều cường, khi nước rút sẽ quay về.

Đầu giờ chiều 25-10, tại các tổ 7, 8 khu phố Mỹ Hảo 1, nhiều con hẻm bê tông bị ngập nước. Quanh khu vực, nước ngập đến bậc thềm hoặc tràn vào nhà có nền thấp, làm hư hỏng tài sản.

Cách đó không xa, nhiều con hẻm thuộc khu phố Mỹ Hảo cũng chìm trong nước

Để ứng phó với tình trạng ngập nước do mưa lớn và triều cường, chiều 25-10, nhiều hộ gia đình di chuyển tài sản đến khu vực cao ráo, tự đắp từng bao đất trước bậc thềm nhà.

Người dân bì bõm di chuyển trên đường

Tại tuyến đường Đoàn Trần Nghiệp tại chợ Thủ Dầu Một, sau những trận mưa lớn ngày 23-10, nước ngập đến nửa bánh xe, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tiểu thương tại chợ.

Nước tràn vào nhà ông Nguyễn Văn Hiệp (phường Chánh Hiệp)

Tại rạch Bàu Bàng, đường Nguyễn Tri Phương, rạch Thủ Ngữ, tình trạng ngập nước do triều cường

Còn tại phường Thủ Dầu Một, lực lượng quân sự cũng phối hợp với khu phố đắp từng bao cát làm đê chắn nước. Quanh các con rạch thuộc khu phố Chánh Nghĩa 4, Chánh Nghĩa 6, Chánh Nghĩa 8, nhất là các con rạch tiếp giáp rạch Bàu Bàng. Nhiều nhà dân bị ngập nặng.

Lực lượng quân sự hỗ trợ người dân tại phường Thủ Dầu Một

Bà Nguyễn Thị Oanh có nhà trên đường Nguyễn Tri Phương chia sẻ, khu vực này bị trũng nên mỗi lần mưa lớn là ngập nước.

Người dân dùng máy bơm nước ra khỏi sàn nhà

Các lực lượng phường Thủ Dầu Một hỗ trợ người dân ứng phó với ngập

Trong ngày 25-10, quân và dân tiếp tục đắp đê, gia cố bờ bao

Ngoài rạch Bà Quyến, rạch Bàu Bàng, đường Đoàn Trần Nghiệp, đường Thích Quảng Đức, Nguyễn Tri Phương, Cách Mạng Tháng 8, một số khu vực ven sông Sài Gòn có nguy cơ ngập cao gồm: rạch Ông Đành, rạch nhánh của rạch Bà Lụa, bờ bao sông Sài Gòn (gần Cảng Bà Lụa), khu vực ngoài đê bao Tân An.

TÂM TRANG