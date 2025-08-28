Phường Diên Hồng công bố biểu trưng chính thức

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng (TPHCM) Lê Văn Minh kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng nhau gìn giữ, lan tỏa biểu trưng (logo) của phường như biểu tượng của niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Sáng 28-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9; trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 và công bố biểu trưng (logo) chính thức.

Đồng chí Lê Văn Minh trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên. Ảnh: TIỂU NGHĨA

Dịp này, Đảng bộ phường Diên Hồng có 65 đồng chí vinh dự được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 5 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 15 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 24 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 7 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phường Diên Hồng có 65 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: TIỂU NGHĨA

Phường Diên Hồng công bố logo chính thức

Dịp này, phường Diên Hồng chính thức công bố biểu trưng. Đây là kết quả quá trình tham khảo, đóng góp ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm xây dựng hình tượng phản ánh bản sắc địa phương, khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết.

Giới thiệu logo phường Diên Hồng

THU HOÀI