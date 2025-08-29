Phường Nhiêu Lộc (TPHCM) có 62 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Sáng 29-8, Đảng ủy - HĐND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nhiêu Lộc (TPHCM) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho các đảng viên cao tuổi Đảng.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Đức Dân. Ảnh: VĂN MINH

Đợt này, Đảng bộ phường Nhiêu Lộc có 62 đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến đồng chí Bùi Thị Trâm. Ảnh: VĂN MINH

Đây là sự ghi nhận và trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, cống hiến to lớn của các thế hệ đảng viên cho sự nghiệp cách mạng, là niềm vinh dự của cá nhân mỗi đồng chí và tự hào chung của Đảng bộ phường.

Lãnh đạo phường Nhiêu Lộc trao Huy hiệu Đảng đến các đồng chí đảng viên. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc Ngô Thị Hiền ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và nhấn mạnh: Các đồng chí đảng viên là những tấm gương hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc bản thân, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp tục có nhiều đóng góp trong giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước. Đồng chí bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, truyền lửa, dìu dắt thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nhiêu Lộc ngày càng vững mạnh.

VĂN MINH