Phường Bình Trị Đông có 41 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Phường Bình Trị Đông có 41 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9, trong đó có nhiều đảng viên cao tuổi Đảng.

Ngày 27-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trị Đông (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đặng Quốc Toàn và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trị Đông Trần Xuân Điền trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Thị Bình

Dịp này, phường Bình Trị Đông có 41 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 5 đảng viên 50 năm tuổi Đảng.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước và địa phương; là vinh dự của các đồng chí và gia đình, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bình Trị Đông.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Trị Đông Nguyễn Thị Bé Hai trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đến các đồng chí đảng viên

Trong bài phát biểu, đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trị Đông đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường quyết tâm xây dựng phường Bình Trị Đông ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

VĂN MINH