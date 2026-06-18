Sức sống cơ sở

Phường Phú Lâm khai mạc tuần lễ “Hương vị quê nhà – Đậm đà Tết Đoan Ngọ”

SGGPO

Tuần lễ “Hương vị quê nhà – Đậm đà Tết Đoan Ngọ” tại phường Phú Lâm với 32 gian hàng ẩm thực, bánh dân gian và sản phẩm OCOP, góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá văn hóa ẩm thực truyền thống và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tối 18-6, UBND phường Phú Lâm tổ chức khai mạc tuần lễ “Hương vị quê nhà – Đậm đà Tết Đoan Ngọ” năm 2026, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm các giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc ba miền.

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Lãnh đạo phường Phú Lâm thực hiện nghi thức khai mạc tuần lễ “Hương vị quê nhà – Đậm đà Tết Đoan Ngọ”. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Sự kiện được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển kinh tế địa phương, đồng thời quảng bá những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực truyền thống đến người dân và du khách.

Điểm nhấn của chương trình là không gian văn hóa - ẩm thực với 32 gian hàng giới thiệu ẩm thực ba miền, bánh dân gian Nam bộ và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP chất lượng cao thuộc chương trình bình ổn thị trường.

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Bà Hà Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lâm, phát biểu khai mạc. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phát biểu khai mạc, bà Hà Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lâm, cho biết, đây cũng là cơ hội để các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh kết nối thị trường, mở rộng kênh phân phối và nâng cao giá trị sản phẩm.

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Người dân tham quan, trải nghiệm tại các gian hàng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đáng chú ý, tuần lễ được lồng ghép với hoạt động bán hàng bình ổn giá, cung cấp các mặt hàng thiết yếu chất lượng với giá cả hợp lý, góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng bao bì thân thiện với môi trường, hạn chế túi nilon, góp phần thúc đẩy tiêu dùng xanh, phát triển kinh tế số và xây dựng nếp sống văn minh, bền vững tại địa phương.

ĐÌNH DƯ

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