Phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Một tiết mục đồng diễn múa, hát ca ngợi quê hương, đất nước tại hội diễn

Phát biểu khai mạc hội diễn văn nghệ, bà Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa, nhấn mạnh ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là những cột mốc chói lọi trong tiến trình lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đồng thời, cho biết, hội thao văn nghệ được tổ chức không chỉ là một hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, mà còn là một sân chơi văn hóa lành mạnh gắn kết cộng đồng.

Các em thiếu nhi của các trường học trên địa bàn phường Rạch Dừa đem đến hội diễn nhiều tiết mục

﻿văn nghệ

Tại hội diễn, các tiết mục văn nghệ đặc sắc được trình bày bởi chính các cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh trên địa bàn phường. Với chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và tình yêu quê hương đất nước, các tiết mục đã mang đến cho hội diễn một không gian nghệ thuật đầy ý nghĩa, tạo thêm động lực, khí thế mới, góp phần cổ vũ đông đảo cán bộ và người dân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Rạch Dừa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

MẠNH THẮNG