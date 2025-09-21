Phường Rạch Dừa (TPHCM) xóa, gỡ hơn 700 quảng cáo, rao vặt trái phép

Sáng 21-9, Ban Chấp hành Đoàn phường Rạch Dừa (TPHCM), Chi đoàn Công an phường và các chi đoàn trực thuộc tổ chức Lễ ra quân Ngày Chủ nhật Xanh để xoá, gỡ bảng quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường.

Công an phường Rạch Dừa xoá, gỡ bảng quảng cáo, rao vặt trái phép

Sau lễ phát động, Chi đoàn Công an phường cùng các đoàn viên, thanh niên phường Rạch Dừa đã tiến hành xóa bỏ, tháo gỡ các bảng, biển, tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái phép trên cột điện, trụ đèn, cây xanh, tường rào… Trên tổng chiều dài 3 tuyến đường khoảng 5km, đã có hơn 700 quảng cáo, rao vặt sai quy định bị xóa bỏ, tháo gỡ.

Các đoàn viên, thanh niên phường Rạch Dừa chung tay xóa bỏ quảng cáo, rao vặt sai quy định

Cùng với đó, Chi đoàn Công an phường còn tuyên truyền, vận động người dân và các hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về quảng cáo, cùng chung tay giữ gìn mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, tạo môi trường sống trong lành, văn minh, an toàn.

Đây là những hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chủ trương của Đảng ủy, UBND phường về lập lại trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, hình thành diện mạo đô thị xanh - sạch - đẹp. Đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống nhân dân, lan tỏa tinh thần “Mỗi hành động nhỏ - Một ý nghĩa lớn”.

KHÁNH CHI