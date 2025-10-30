Phường Sóc Trăng (Cần Thơ): Tháo gỡ vướng mắc, triển khai nhiều giải pháp nâng chất lượng nước sinh hoạt

Ngày 30-10, Đảng ủy – HĐND – UBND phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) đã có buổi làm việc với Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng nhằm đánh giá thực trạng cung cấp nước sạch và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Sóc Trăng kiểm tra trực tiếp tại Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng

Hiện Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng đang quản lý, vận hành 23 nhà máy/trạm khai thác, xử lý nước, cung cấp cho gần 49.000 hộ dân. Riêng tại địa bàn phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi có 6 nhà máy/trạm với 24 giếng khai thác nước ngầm và 1 nhà máy nước mặt đặt tại Khu công nghiệp An Nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông Đặng Văn Ngọ, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng, các giếng nước ngầm đang dần bị nhiễm mặn, suy giảm trữ lượng, mực nước hạ thấp và khả năng hồi phục kém. Nguồn nước mặt tại địa phương cũng bị nhiễm mặn, vị trí nguồn nước có thể khai thác được nằm cách xa khoảng trên 20km và chưa có quy hoạch xây dựng nhà máy tại vị trí khai thác phù hợp.

Ông Đặng Văn Ngọ, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng

Từ đầu năm 2025 đến nay, công ty đã tiếp nhận nhiều phản ánh từ người dân về tình trạng thiếu nước, nước yếu, nước vàng đục tại một số khu vực. Theo giải thích của doanh nghiệp, nguyên nhân là do lưu lượng khai thác tại các nhà máy suy giảm, trong khi công ty đang triển khai cải tạo, nâng công suất và đầu tư hệ thống xử lý nước mới, gây biến động cục bộ về áp lực, lưu lượng nước tại một số thời điểm.

“Chúng tôi luôn nỗ lực tối đa để khắc phục khó khăn và xử lý kịp thời các phản ánh của người dân. Từ đầu năm 2025 đến nay, công ty đã triển khai nhiều công trình, dự án nhằm bổ sung nguồn nước và nâng cấp công nghệ xử lý. Tuy nhiên, do còn vướng một số thủ tục pháp lý theo quy định, việc giải quyết triệt để các vấn đề người dân phản ánh cần thêm thời gian”, ông Đặng Văn Ngọ thông tin.

Ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư phường Sóc Trăng phát biểu

﻿tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư phường Sóc Trăng, đánh giá cao tinh thần tiếp thu và nỗ lực xử lý phản ánh của Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng. Đồng thời đề nghị công ty khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ để tăng lưu lượng và chất lượng nguồn nước, phục vụ kịp thời nhu cầu thiết yếu của người dân.

Bí thư phường Sóc Trăng cũng khẳng định, địa phương sẽ tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được phối hợp kiến nghị cấp trên xử lý, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt ổn định, lâu dài cho người dân trên địa bàn.

TUẤN QUANG