Phường Tăng Nhơn Phú quyên góp gần 3,2 tỷ đồng chăm lo tết

Chương trình có sự tham gia của gần 1.300 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn phường.
Trước khi diễn ra chương trình đi bộ, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Bến Nọc, bày tỏ lòng thành kính và tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Qua chương trình, Ban tổ chức đã quyên góp gần 3,2 tỷ đồng để chăm lo tết cho gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế, hộ khó khăn đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú.