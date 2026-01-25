Sức sống cơ sở

Phường Tăng Nhơn Phú quyên góp gần 3,2 tỷ đồng chăm lo tết

SGGPO

Sáng 25-1, Đảng ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tổ chức đi bộ đồng hành “Chung tay vì an sinh xã hội phường Tăng Nhơn Phú” lần thứ 1, năm 2026.

Chương trình có sự tham gia của gần 1.300 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn phường.

6HH08109.JPG
Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng thực hiện nghi thức phát lệnh xuất phát

Trước khi diễn ra chương trình đi bộ, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Bến Nọc, bày tỏ lòng thành kính và tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

6HH08095.JPG
Tặng hoa tri ân các đơn vị quyên góp quỹ, chung tay vì an sinh xã hội phường năm 2026
6HH08202.JPG
Chương trình đi bộ thu hút gần 1.300 vận động viên tham gia

Qua chương trình, Ban tổ chức đã quyên góp gần 3,2 tỷ đồng để chăm lo tết cho gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế, hộ khó khăn đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú.

THU HƯỜNG

Từ khóa

Tăng Nhơn Phú Bính Ngọ Anh hùng liệt sĩ Dâng hương Chăm lo tết thưởng tết quà tết an sinh xã hội đi bộ đồng hành

