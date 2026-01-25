Sức sống cơ sở

Phường Tăng Nhơn Phú quyên góp gần 3,2 tỷ đồng chăm lo tết

SGGPO

Sáng 25-1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tổ chức đi bộ đồng hành “Chung tay vì an sinh xã hội phường Tăng Nhơn Phú” lần thứ 1, năm 2026.

THU HƯỜNG

