Phường Thới An: Gần 1.200 người tham gia Ngày chạy Olympic

Sáng 22-3, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An (TPHCM) tổ chức chương trình "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026", với sự tham gia của gần 1.200 cán bộ, người lao động, học sinh, sinh viên... trên địa bàn phường.

Cán bộ, viên chức, người lao động phường Thới An tham gia chương trình

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao, ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục và kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chương trình cũng nhằm chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các lực lượng hào hứng hô vang khẩu hiệu rèn luyện thân thể

Chương trình còn là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Qua đó, vận động người dân trên địa bàn phường thường xuyên luyện tập và thi đấu thể thao, góp phần xây dựng môi trường, lối sống văn hóa lành mạnh.

Biểu diễn võ nhạc Karate tại chương trình

Chị Thu Hương, một người dân ở khu phố 25 cho biết, việc tham gia ngày chạy không chỉ rèn luyện sức khỏe, mà còn có thêm "liều thuốc" cho tinh thần vui vẻ vì được giao lưu, gặp gỡ với rất nhiều người cùng sở thích chạy bộ.

Đồng chí Lê Tấn Tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát lệnh xuất phát

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo phường, các lực lượng tham gia và đông đảo người dân đã xuất phát chinh phục lộ trình của Ngày chạy Olympic.

Tiếng cười lan tỏa khắp các cung đường của ngày chạy

THANH DUNG