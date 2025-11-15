Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 15-11: Cháy nhà trọ 4 tầng ở trung tâm Nha Trang lúc rạng sáng

SGGPO

Podcast bản tin trưa 15-11 trên báo sài gòn giải phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học tránh mưa lũ; Thủ phủ mai tết miền Trung điêu đứng sau bão; Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng giảm 2,2 triệu đồng/lượng; Cháy nhà trọ 4 tầng ở trung tâm Nha Trang lúc rạng sáng; TPHCM: Ô tô lao lên vỉa hè, đâm liên hoàn 5 xe máy và 2 người đi bộ; Triệt phá đường dây tự gây thương tích nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU - THU THẢO

THANH CHIÊU

Từ khóa

mất mùa mai tết bồi thường thiệt hại sau thảm họa động đất và sóng thần gia lai cháy hỏa hoạn chiếm đoạt tài sản bảo hiểm mưa lũ ngập lụt bão dự báo thời tiết giá vàng kinh tế thị trường

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn