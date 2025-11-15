Podcast bản tin trưa 15-11: Cháy nhà trọ 4 tầng ở trung tâm Nha Trang lúc rạng sáng

Podcast bản tin trưa 15-11 trên báo sài gòn giải phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học tránh mưa lũ; Thủ phủ mai tết miền Trung điêu đứng sau bão; Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng giảm 2,2 triệu đồng/lượng; Cháy nhà trọ 4 tầng ở trung tâm Nha Trang lúc rạng sáng; TPHCM: Ô tô lao lên vỉa hè, đâm liên hoàn 5 xe máy và 2 người đi bộ; Triệt phá đường dây tự gây thương tích nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm